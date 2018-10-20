Происшествия

На Луганщине десятки шахтеров отказались выходить на поверхность, требуя зарплату

В Луганской области с 19 октября продолжается протест горняков шахты имени Капустина, которые отказались подниматься на поверхность после смены. Об этом в соцсети сообщил лидер Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

По его информации, вечером 20 октября в шахту спустился председатель Местной организации Независимого профсоюза горняков Лисичанска Эдуард Всеволодский. Он подтвердил, что шахтерам доставили еду и воду.

К протестам коллег присоединились и шахтеры в Донецкой области, работающие на шахтах «Капитальная», «Котляревского» (входят в состав ГП «Мирноградуголь»), а также на шахте объединения «Селидовуголь» «1/3 Новогродовская».

«Требование всех шахтеров одно: погасить задолженность по выплате зарплаты», — сообщил Волынец.

Напомним, в середине октября на шахте в Торецке Донецкой области произошла трагедия — в результате обрушения угля погиб горняк.

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