Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Медикам удалось спасти еще одну жертву "керченского стрелка"

7:46 21 октября 2018   411
Самоубийство
Инф. «ФАКТОВ»

Медикам удалось спасти 20-летнего жителя Керчи Армена Бадаляна, который попытался покончить с собой после смерти одной из жертв «керченского стрелка» — своей девушки Виктории Демчук. Она стала последней, 21 жертвой массового убийства в Керчи. Парень выбросился из окна 19 октября, в результате чего получил серьезную травму позвоночника, сообщает Telegram-канале Mash.

Медики считают, что обе операции парень перенес успешно и его жизнь находится вне опасности.

17-летння Виктория Демчук во время нападения получила тяжелые ранения и ей пришлось ампутировать ногу. Однако при транспортировке девушки в Москву она скончалась.

Армен все это время дежурил в больнице, не отходя от ее кровати. Узнав о гибели любимой, 20-летний парень попытался покончить жизнь самоубийством. Сейчас с ним работают психологи.

Напомним, бойня в Керченском политехническом колледже произошла 17 октября. Первых жертв стрелка Влада Рослякова начали хоронить 19 октября. Одновременно появились новые данные о детстве Рослякова и о том, где он взял невероятные для его семьи деньги на винтовку и патроны.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины