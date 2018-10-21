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Медикам удалось спасти еще одну жертву "керченского стрелка"
Медикам удалось спасти 20-летнего жителя Керчи Армена Бадаляна, который попытался покончить с собой после смерти одной из жертв «керченского стрелка» — своей девушки Виктории Демчук. Она стала последней, 21 жертвой массового убийства в Керчи. Парень выбросился из окна 19 октября, в результате чего получил серьезную травму позвоночника, сообщает Telegram-канале Mash.
Медики считают, что обе операции парень перенес успешно и его жизнь находится вне опасности.
17-летння Виктория Демчук во время нападения получила тяжелые ранения и ей пришлось ампутировать ногу. Однако при транспортировке девушки в Москву она скончалась.
Армен все это время дежурил в больнице, не отходя от ее кровати. Узнав о гибели любимой, 20-летний парень попытался покончить жизнь самоубийством. Сейчас с ним работают психологи.
Напомним, бойня в Керченском политехническом колледже произошла 17 октября. Первых жертв стрелка Влада Рослякова начали хоронить 19 октября. Одновременно появились новые данные о детстве Рослякова и о том, где он взял невероятные для его семьи деньги на винтовку и патроны.
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