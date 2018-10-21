- 9:19 В Одессе СБУ задержала и выдворила из Украины кавказского «вора в законе»
- 8:58 Везли 147 кг кокаина: в Венесуэле задержано судно с украинцем на борту
- 8:36 С некоторыми парами из "Танців з зірками" мы репетируем даже ночью, — Алена Шоптенко
- 8:25 Украинские футболисты попали в тройное ДТП под Киевом: появилось видео
- 7:46 Медикам удалось спасти еще одну жертву "керченского стрелка"
- 7:26 Виктория Бекхэм после интервью мужа два дня плакала и легла в клинику
- 7:18 Украина обвинила российских военных в глумлении над телами погибших жителей Луганщины
- 23:46 Трамп объявил о выходе США из договора с Россией о ликвидации ракет
- 23:28 На Луганщине десятки шахтеров отказались выходить на поверхность, требуя зарплату
- 23:10 Миссия на Меркурий: земляне запустили ракету к первой планете
Везли 147 кг кокаина: в Венесуэле задержано судно с украинцем на борту
Правоохранители Венесуэлы арестовано судно, перевозившее наркотики. В состав экипажа входил гражданин Украины, сообщили местные издания.
На борту судна под флагом Панамы было обнаружено 147 килограммов кокаина (124 упаковки).
Обнаруженные наркотики
Сообщается, что судно Jose Progress было обнаружено во время «рутинной подводной инспекции» в бухте Хосе Антонио Асоатеги.
Наркотики направлялись в порт Гент (Бельгия). В состав экипажа входили 13 филиппинцев, три гражданина РФ и один украинец. Всем им выдвинуто обвинение в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ.
Напомним, в начале года в кокаиновый скандал попали российские дипломаты — в посольстве РФ в Аргентине нашли тонны наркотика, который сожгли местные полицейские.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…