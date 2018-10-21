Мир

Везли 147 кг кокаина: в Венесуэле задержано судно с украинцем на борту

Правоохранители Венесуэлы арестовано судно, перевозившее наркотики. В состав экипажа входил гражданин Украины, сообщили местные издания.

На борту судна под флагом Панамы было обнаружено 147 килограммов кокаина (124 упаковки).

Обнаруженные наркотики

Сообщается, что судно Jose Progress было обнаружено во время «рутинной подводной инспекции» в бухте Хосе Антонио Асоатеги.

Наркотики направлялись в порт Гент (Бельгия). В состав экипажа входили 13 филиппинцев, три гражданина РФ и один украинец. Всем им выдвинуто обвинение в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ.

Напомним, в начале года в кокаиновый скандал попали российские дипломаты — в посольстве РФ в Аргентине нашли тонны наркотика, который сожгли местные полицейские.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter