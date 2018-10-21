Происшествия

Приехал курировать бандитов: из Одессы выдворили грузинского вора в законе (фото)

Сотрудники спецслужбы задержали в Одессе «вора в законе», причастного к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

«Нашими сотрудниками установлено, что представитель криминальных кругов одной из стран Южного Кавказа по кличке «Жоржикич» незаконно прибыл в Украину для координации деятельности преступных группировок, — рассказали «ФАКТАМ» в региональном управлении СБУ.

Спецоперация правоохранителей

«Вор в законе» должен был взять под контроль перераспределение денежных потоков от грабежей, разбойных нападений, краж и вымогательства, однако был задержан и принудительно выдворен за пределы Украины с запретом въезда сроком на три года.

Запрет на въезд в Украину

Кроме того, Государственная миграционная служба привлекла фигуранта к административной ответственности за незаконное пребывание на территории Украины.

Наломним, в комментарии «ФАКТАМ» первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что в настоящее время в нашей стране насчитывается 40−45 «воров в законе». Кто такие украинские воры в законе, читайте в эксклюзиве «ФАКТОВ».

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