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В Крыму появился новый очаг отравления: опубликованы фото
В аннексированном Крыму появился новый очаг отравления окружающей природной среды — винный завод в населенном пункте Угловое сбрасывает отходы производства прямо в Черное море. Фото с места экологического бедствия опубликовала в Twitter пользователь RoksolanaToday&Крым.
«Можно лакать прямо с берега! Винзавод в Угловом сбрасывает свои отходы, совершенно без каких-либо очистных сооружений, прямо в море», — написала блогер.
На фото видно, что вода действительно имеет темно-фиолетовый оттенок вдоль всей прибрежной полосы.
Напомним, в настоящее время экологическое бедствие продолжается в оккупированном Армянске. Согласно последним данным из города, во дворах замечены умирающие голуби, а жители жалуются на перебои со светом.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.