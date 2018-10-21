Мир

В России горит один из крупнейших заводов: есть жертвы

В ночь на 21 октября во Владикавказе (Северная Осетия) возник пожар на территории одного из цехов металлургического завода «Электроцинк». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МЧС РФ.

По состоянию на утро 21 октября площадь пожара возросла до 4,5 тыс. квадратных метров.

«Площадь пожара, по последним данным, составляет 4,5 тыс. кв. м», — заявили представители министерства.

В ходе тушения погиб один пожарный, еще двое получили травмы. Жертв среди персонала нет, так как производство в ночную смену не велось.

ОАО «Электроцинк» является одним из крупнейших предприятий цветной металлургии РФ и самым большим производством в Северной Осетии. Общая численность сотрудников предприятия составляет 1,8 тыс. человек.

Напомним, в конце августа горел оборонный завод в Нижнем Новгороде. Тогда при взрыве и начавшемся пожаре пострадали четыре человека.

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