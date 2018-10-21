- 12:20 Гибель Марины Поплавской: в сети показали трогательное видео
- 11:50 «Шахтер» – «Манчестер Сити»: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
- 11:45 Под Львовом на ходу загорелся автобус с туристами: появились первые фото и видео
- 11:27 В сеть попало жуткое видео бойни в Керчи (18+)
- 11:01 Где смотреть «Шахтер» – «Манчестер Сити»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 10:50 В России горит один из крупнейших заводов: есть жертвы
- 10:32 Украина завоевала первую медаль на Играх Непокоренных-2018
- 10:19 В Крыму появился новый очаг отравления: опубликованы фото
- 10:08 Летаю самолетом всегда со справкой — осколки под рамкой металлоискателя звенят, — участник АТО
- 10:02 Бесконечно любила жизнь и людей: чем нам запомнилась Марина Поплавская
В России горит один из крупнейших заводов: есть жертвы
В ночь на 21 октября во Владикавказе (Северная Осетия) возник пожар на территории одного из цехов металлургического завода «Электроцинк». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МЧС РФ.
По состоянию на утро 21 октября площадь пожара возросла до 4,5 тыс. квадратных метров.
«Площадь пожара, по последним данным, составляет 4,5 тыс. кв. м», — заявили представители министерства.
В ходе тушения погиб один пожарный, еще двое получили травмы. Жертв среди персонала нет, так как производство в ночную смену не велось.
ОАО «Электроцинк» является одним из крупнейших предприятий цветной металлургии РФ и самым большим производством в Северной Осетии. Общая численность сотрудников предприятия составляет 1,8 тыс. человек.
Напомним, в конце августа горел оборонный завод в Нижнем Новгороде. Тогда при взрыве и начавшемся пожаре пострадали четыре человека.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!