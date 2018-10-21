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- 12:37 У Месси третий перелом в карьере: известны сроки восстановления лидера «Барселоны»
У Месси третий перелом в карьере: известны сроки восстановления лидера «Барселоны» (видео)
Поединок чемпионата Испании, в котором «Барселона» на «Камп Ноу» уверенно обыграла лидера Примеры «Севилью» (4:2) и возглавила турнирную таблицу, был омрачен серьезной травмой, полученной лидером каталонского гранда Лионелем Месси.
В середине первого тайма аргентинец после столкновения с полузащитником гостей Франко Васкесом неудачно приземлился на газон и, корчась от боли, попросил замену (к тому моменту Лионель уже успел забить мяч и отдать результативную передачу!).
После медобследования стали известны сроки восстановления пятикратного обладателя «Золотого мяча». «Оследование Месси подтвердило, что у футболиста перелом лучевой кости правой руки (одна из костей предплечья. — Авт.). Он будет отсутствовать примерно три недели», — сообщил Twitter «Барселоны».
Отмечу, что это третий перелом в карьере Лионеля Месси. Ранее, 12 ноября 2006 года в игре с «Сарагосой» он сломал кость стопы и пропустил три месяца. А вот первую серьезную травму аргентинец получил еще в 13-летнем возрасте (во второй игре после перехода в академию «Барселоны»!). После столкновения с соперником юный Месси сломал малую берцовую кость левой ноги. Он вполне мог закончить с футболом, в свои 13 лет. Семья серьезно подумывала о том, чтобы вернуться назад в Аргентину. Но, к счастью, маленький феномен не сдался.
Несложно подсчитать, что из-за перелома Лионель Месси пропустит шесть матчей «Барселоны». В частности, он не поможет команде в обоих поединках Лиги чемпионов с «Интером» (24 октября и 6 ноября), а также впервые за 11 лет не сыграет в «эль-классико» с «Реалом» (28 октября). Возвращение аргентинца в строй ожидается 24 ноября в поединке чемпионата Испании с «Атлетико».
Отмечу, что за всю карьеру Месси был травмирован лишь перед двумя играми с «Реалом». И оба раза на «Камп Ноу» «Барселона» не смогла победить: в 2006-м — 1:1 и в 2007-м — 0:1.
Кстати, в стартовавшем сезоне аргентинец демонстрирует феноменальные показатели: в 12 матчах он набрал 18 очков по системе «гол + пас» (12 точных ударов и шесть результативных передач).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить в Лиге чемпионов ПСВ «Эйндховен».
Фото Twitter ФК «Барселона»
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?