У Месси третий перелом в карьере: известны сроки восстановления лидера «Барселоны» (видео)

Спорт

Поединок чемпионата Испании, в котором «Барселона» на «Камп Ноу» уверенно обыграла лидера Примеры «Севилью» (4:2) и возглавила турнирную таблицу, был омрачен серьезной травмой, полученной лидером каталонского гранда Лионелем Месси.

В середине первого тайма аргентинец после столкновения с полузащитником гостей Франко Васкесом неудачно приземлился на газон и, корчась от боли, попросил замену (к тому моменту Лионель уже успел забить мяч и отдать результативную передачу!).

После медобследования стали известны сроки восстановления пятикратного обладателя «Золотого мяча». «Оследование Месси подтвердило, что у футболиста перелом лучевой кости правой руки (одна из костей предплечья. — Авт.). Он будет отсутствовать примерно три недели», — сообщил Twitter «Барселоны».

Отмечу, что это третий перелом в карьере Лионеля Месси. Ранее, 12 ноября 2006 года в игре с «Сарагосой» он сломал кость стопы и пропустил три месяца. А вот первую серьезную травму аргентинец получил еще в 13-летнем возрасте (во второй игре после перехода в академию «Барселоны»!). После столкновения с соперником юный Месси сломал малую берцовую кость левой ноги. Он вполне мог закончить с футболом, в свои 13 лет. Семья серьезно подумывала о том, чтобы вернуться назад в Аргентину. Но, к счастью, маленький феномен не сдался.

Несложно подсчитать, что из-за перелома Лионель Месси пропустит шесть матчей «Барселоны». В частности, он не поможет команде в обоих поединках Лиги чемпионов с «Интером» (24 октября и 6 ноября), а также впервые за 11 лет не сыграет в «эль-классико» с «Реалом» (28 октября). Возвращение аргентинца в строй ожидается 24 ноября в поединке чемпионата Испании с «Атлетико».

Отмечу, что за всю карьеру Месси был травмирован лишь перед двумя играми с «Реалом». И оба раза на «Камп Ноу» «Барселона» не смогла победить: в 2006-м — 1:1 и в 2007-м — 0:1.

Кстати, в стартовавшем сезоне аргентинец демонстрирует феноменальные показатели: в 12 матчах он набрал 18 очков по системе «гол + пас» (12 точных ударов и шесть результативных передач).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить в Лиге чемпионов ПСВ «Эйндховен».

Фото Twitter ФК «Барселона»



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