«Проклятие» снято: Свитолина с победы стартовала на Итоговом турнире в Сингапуре (фото, видео)

Спорт

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (шестая позиция в мировом женском рейтинге) успешно начала свое выступление на Итоговом турнире WTA Finals, который проходит в Сингапуре с участием восьми спортсменок, имеющих наивысший рейтинг по итогам года (призовой фонд — 7 млн долларов).

Свой первый матч в «белой» группе Элина провела с седьмой ракеткой мира чешкой Петрой Квитовой (также, согласно жеребьевке, соперницами нашей соотечественницы по групповому турниру станут Каролин Возняцки из Дании и еще одна чешка Каролина Плишкова). Петра — неудобная соперница для 24-летней одесситки: из восьми предыдущих матчей Свитолина смогла победить лишь в одном — в 2014-м в американском Цинциннати. А в пяти предыдущих поединках — на Олимпиаде в Рио-2016, на US Open-2016, в Ухане-2016, Чжухае-2016 и Дохе-2018 — наша теннисистка и вовсе не смогла взять ни одного сета.

Нелегко складывался для украинки и отчетный поединок. В первом сете Элина при счете 2:3 выиграла четыре гейма подряд (!) и сняла «проклятие» Квитовой — 6:3. А во втором украинка окончательно похоронила шансы чешки на успех в поединке — 6:3. Победа на старте принесла Свитолиной 153 тысячи долларов призовых.





В другом матче группы Каролин Возняцки из Дании (2-я) встретится с чешкой Каролиной Плишковой (5-я).

Стартовые поединки в «красной» группе пройдут в понедельник, 22 октября: Наоми Осака из Японии (4-я) встретится с американкой Слоан Стивенс (8-я), а немка Анжелик Кербер (3-я) померяется силами с Кики Бертенс из Нидерландов (10-я).

*Участницы Итогового турнира в Сингапуре с главным трофеем состязаний (Свитолина — вторая слева)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарная теннисистка оценила шансы Свитолиной на итоговом турнире.

Фото WTA

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