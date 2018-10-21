Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Мэру Днепра Филатову предоставили охрану

16:23 21 октября 2018   129
Борис Филатов
Инф. «ФАКТОВ»

Мэру Днепра Борису Филатову предоставили личную охрану. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Да, предоставили (охрану Филатову)», — сообщил министр, передают Українські новини.

Сколько правоохранителей охраняет Филатова Аваков не уточнил.

Как писали «ФАКТЫ», 19 октября мэр Днепра Борис Филатов обратился к Авакову и генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой предоставить ему личную охрану, так как он опасается за свою жизнь.

По его словам, возле его дома «полдня стояли два автомобиля и ходили непонятные люди». Филатов выяснил, что обе машины — Renault Duster и Renault Sandero — зарегистрированы в Киеве.

«У меня обостренное чувство опасности и за мной сотни добрых людей. А также на меня было три покушения сепаратистов и личные угрозы со стороны покойного Захарченко (ликвидированного главаря донецких террористов Александра Захарченко. — Авт.)», — сообщил он.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины