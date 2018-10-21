Мэру Днепра Филатову предоставили охрану

Украина

Мэру Днепра Борису Филатову предоставили личную охрану. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Да, предоставили (охрану Филатову)», — сообщил министр, передают Українські новини.

Сколько правоохранителей охраняет Филатова Аваков не уточнил.

Как писали «ФАКТЫ», 19 октября мэр Днепра Борис Филатов обратился к Авакову и генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой предоставить ему личную охрану, так как он опасается за свою жизнь.

По его словам, возле его дома «полдня стояли два автомобиля и ходили непонятные люди». Филатов выяснил, что обе машины — Renault Duster и Renault Sandero — зарегистрированы в Киеве.

«У меня обостренное чувство опасности и за мной сотни добрых людей. А также на меня было три покушения сепаратистов и личные угрозы со стороны покойного Захарченко (ликвидированного главаря донецких террористов Александра Захарченко. — Авт.)», — сообщил он.

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