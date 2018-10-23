Спорт

Футбол на ТВ: где смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

После паузы, вызванной поединками сборных, на футбольных полях Старого Света возобновятся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. В частности, донецкий «Шахтер» примет в Харькове английский «Манчестер Сити», «Ворскла» будет гостить в Азербайджане у «Карабаха», а «Динамо» — во Франции у «Ренна».

Хватает интриги и «иностранных» противостояниях: «Ювентус» — без дисквалифицированного Криштиану Роналду, наставник «Наполи» Карло Анчелотти — против своего бывшего клуба — «ПСЖ», проваливший старт сезона «Монако» — с новым тренером Тьерри Анри.

Лига чемпионов. 3-й тур

23 октября (вторник)

АЕК — «Бавария» 19.55 «Футбол 2»

«Шахтер» — «Манчестер Сити» 22.00 «Футбол 1»

«Манчестер Юнайтед» — «Ювентус» 22.00 «Футбол 2»

24 октября (среда)

«Брюгге» — «Монако» 19.55 «Футбол 1»

ПСВ «Эйндховен» — «Тоттенхэм» 19.55 «Футбол 2»

«ПСЖ» — «Наполи» 22.00 «Футбол 1»

Лига Европы

25 октября (четверг)

«Карабах» — «Ворскла» 19.55 «Футбол 1»

«Спортинг» — «Арсенал» 19.55 «Футбол 2»

«Ренн» — «Динамо» 22.00 «Футбол 2»

«Бешикташ» — «Генк» 22.00 «Футбол 1»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лидер «Барселоны» Лионель Месси из-за перелома руки выбыл из строя на три недели.

Фото uefa.com

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