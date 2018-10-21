Женщина-арбитр удалила Шарана и принесла его команде удачу: видеообзоры матчей премьер-лиги

Спорт

Чемпионат Украины. 12-й тур

«Александрия» — «Карпаты» (Львов) — 2:1 (Шастал, 11, Ковалец, 41 — Гуцуляк, 54). Молодежные составы — 1:2.

«Олимпик» (Донецк) — «Черноморец» (Одесса) — 1:0 (Дегтярев, 70). Молодежные составы — 1:0.

«Львов» — «Арсенал-Киев» — 1:0 (Бруно, 36). На 63-й минуте удален Бруно («Львов»), а на 74-й — Лола («Арсенал-Киев»). Молодежные составы — 2:0.

«Ворскла» (Полтава) — «Динамо — 0:1 (Цыганков, 40). Молодежные составы — 0:1.

«Динамо»: Бойко, Миколенко, Бурда, Кадар, Кендзера, Шепелев, Морозюк, Цыганков (Сидклей, 71), Гармаш, Буяльский (Сидорчук, 70), Супряга (Русин, 90+2).

«Мариуполь» — «Заря» (Луганск) — 3:2 (Борячук, 30, 36, Зубков, 83 — Громов, 90, Кочергин, 90+2). На 60-й минуте Кочергин («Заря») не реализовал пенальти. На 64-й минуте удален Федорчук («Мариуполь»), а на 79-й — Караваев («Заря»). Молодежные составы — 2:1.

«Шахтер» (Донецк) — «Десна» (Чернигов) — 1:0 (Майкон, 88). На 74-й минуте удален Кайоде («Шахтер»). Молодежные составы — 4:0.

«Шахтер»: Пятов, Бутко, Кривцов, Хочолава (Степаненко, 76), Исмаили, Майкон, Марлос, Патрик (Коваленко, 79), Нем (Фернандо, 69), Кайоде, Мораес.

В воскресенье, 21 октября, матчами в Киеве, Львове и Александрии завершился 12-й тур чемпионата Украины.

«Александрия», уверенно занимающая в турнирной таблице третье место, принимала дома львовские «Карпаты», которые в свое время возглавлял… наставник хозяев поля Владимир Шаран. Хозяева поля не стали откладывать дело в долгий ящик и уже в первом тайме усилиями Дмитрия Шастала и Кирилла Ковальца (сына знаменитого динамовца Сергея Ковальца) дважды поразили ворота «зелено-белых».

Ситуация на поле кардинальным образом изменилась после перерыва, когда «Карпаты» усилиями Алексея Гуцуляка отыграли один мяч и создали еще целую кучу голевых моментов. Но в итоге женщина-арбитр Екатерина Монзуль из Харькова (на фото) третий раз в этом году принесла команде Шарана удачу (в феврале она была запасным рефери в игре с «Мариуполем» — 1:0, а в мае судила встречу с «Зиркой» — 1:0). Хотя самого главного тренера «Александрия» Монзуль в конце встречи… удалила с тренерской скамьи.

Донецкий «Олимпик», в составе которого дебютировал экс-футболист сборной Украины, обладатель Кубка УЕФА в футболке «Шахтера» 35-летний Алексей Гай, продлил серию «Черноморца» из одних поражений до шести (!) матчей. И это при том, что одесситы выглядели вполне достойно. Все в поединке решила грубейшая ошибка защитника «моряков» Андрея Мищенко.

Кстати, фанаты «Олимпика» очень недружелюбно встретили титулованного новичка своей команды Гая, припомнив футболисту выступления в России во время войны (в составе «Кубани») и, похоже, отказ надевать футболку в поддержку украинской армии (еще во время этапа карьеры в «Черноморце»). С трибун доносилось: «Леша, сколько платят в „Кубани“?», а на динамовской арене были расклеены листовки с фото Гая и надписью «Сепар».

Наконец-то, первой домашней победой в сезоне порадовал своих болельщиков «Львов», обыгравший «Арсенал-Киев» Вячеслава Грозного. При этом бразилец Бруно одновременно стал и героем, и антигероем поединка. С одной стороны, в активе форварда победный мяч (шестой в сезоне!), с другой — он подвел одноклубников, схлопотав на 63-й минуте красную карточку. Впрочем, спустя 11 минут в меньшинстве остались и киевляне.

Кстати, 12-й тур установил рекорд сезона по числу удалений — арбитры в шести встречах предъявили футболистам пять красных карточек.

Положение команд:

1. «Шахтер» — 31 очко (12 матчей);

2. «Динамо» — 29 (12);

3. «Александрия» — 25 (12);

4. «Ворскла» — 18 (12);

5. «Мариуполь» — 17 (12);

6. «Олимпик» — 15 (12);

7. «Заря» — 14 (12);

8. «Львов» — 14 (12);

9. «Десна» — 13 (12);

10. «Карпаты» — 10 (12);

11. «Черноморец» — 9 (12);

12. «Арсенал-Киев» — 7 (12).

В 13-м туре премьер-лиги сыграют: «Десна» — «Мариуполь», «Арсенал-Киев» — «Шахтер», «Заря» — «Александрия» (27 октября), «Черноморец» — «Карпаты», «Динамо» — Львов" и «Ворскла» — «Олимпик» (28 октября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» подарило Хацкевичу на юбилей победу в Полтаве.

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