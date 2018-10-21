Обнародована статистика преступлений, совершенных иностранцами в Украине

Общество

За девять месяцев текущего года иностранцы совершили в Украине более 2 210 уголовных и более 50 тысяч административных правонарушений. Об этом в воскресенье, 21 октября, сообщил на своей странице в сети Fecebook первый заместитель начальника Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Более 1,3 тысячи материалов из этого количества административных правонарушений составлено за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. По моему личному убеждению, иностранцы, которые не уважают законы нашего государства, должны покинуть территорию нашей страны», — констатирует Аброськин.

Характерно, что по схеме, приведенной одним из руководителей отечественной полиции, легко определить «тройку» регионов- лидеров в криминогенном плане. На первом месте — Киевская область, на втором- Одесская, на третьем — Харьковская.

Ранее «ФАКТЫ» писали о многочисленных фактах нападений на общественных активистов. Так, летом неизвестный облил кислотой управделами Херсонского горисполкома Екатерину Гандзюк, которая сделала громкое заявление об окопавшихся в Херсоне сепаратистах, которых покрывают правоохранители.

В августе в Одесской области было совершено покушение на двоих известных активистов. В иномарку «Тойота», в которой находились лидер одесской организации Народного Руха Украины Михаил Кузаконь и журналист Григорий Козьма, врезался грузовик ГАЗ. Водитель грузовика, набрав скорость, выпрыгнул из кабины и скрылся с места происшествия на мопеде, который ожидал его неподалеку. В мае в Одессе был ранен экс-лидер местной ячейки «Правого сектора» Сергей Стерненко.

Президент Петр Порошенко поручил Генпрокурору Юрию Луценко и главе МВД Арсену Авакову провести в Одессе специальное выездное совещание с участием руководителей города и области. Таковое было назначено на 11 октября, однако в самый последний момент отменено, без указания конкретной даты его проведения.

В свою очередь, Луценко отметил, что «карательными методами привести Украину в каждый город нашего государства» не получится.

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