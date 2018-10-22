«Ренн» — «Динамо»: прогнозы букмекеров на поединок Лиги Европы

Спорт

В четверг, 25 октября, киевское «Динамо» на 29-тысячном стадионе «Роажон Парк» в Ренне проведет матч групповой стадии Лиги Европы против одноименного французского клуба, занимающего в чемпионате страны 11-е место.

В прежние годы «бело-синие» девять раз гостили во Франции, но только раз смогли увезти домой победу, когда в 1998 году при Валерии Лобановском одолели «Ланс» (3:1). Еще одна встреча завершилась вничью (с «ПСЖ» — 0:0 в 2009-м), а в семи матчах динамовцы потерпели поражения (с «Сент-Этьеном» — 0:3 в 1976-м, с «Лавалем» — 0:1 в 1983-м, с ПСЖ" - 0:1 в 1994-м и 1:4 в 2012-м, с «Лионом» — 0:1 в 2006-м, с «Бордо» — 0:1 в 2012-м и с «Генгамом», когда киевляне заканчивали встречу… вдевятером, — 1:2 в 2015-м).

На сей раз отечественные и международные букмекерские конторы также отдают небольшое предпочтение представителю чемпионата Франции. Ставки на успех «Ренна» и «Динамо» в предстоящей встрече принимаются с такими коэффициентами.

William Hill: победа «Ренна» — 2,40, ничья — 3,25, победа «Динамо» — 3,00.

«Фаворит спорт»: победа «Ренна» — 2,53, ничья — 3,30, победа «Динамо» — 2,86.

«Париматч»: победа «Ренна» — 2,40, ничья — 3,20, победа «Динамо» — 3,00.

Bwin: победа «Ренна» — 2,35, ничья — 3,20, победа «Динамо» — 3,00.

Bet365: победа «Ренна» — 2,40, ничья — 3,20, победа «Динамо» — 3,00.

Напомню, что в другом поединке в нашей группе 25 октября сыграют чешский «Яблонец» и «Астана» из Казахстана.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» подарило Хацкевичу на юбилей победу в Полтаве.

Фото ФК «Динамо»



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