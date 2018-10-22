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Китайцы через два года выведут на орбиту Земли искусственную «луну»
Улицы китайского города Чэнду (столица провинции Сычуань) в недалеком будущем могут быть освещены искусственным спутником-луной. Об этом заявил Ву Чунфэн, председатель исследовательского института государственной аэрокосмической научно-технической корпорации КНР CASC, разрабатывающей достаточно амбициозный проект, пишет ITC со ссылкой на The Guardian.
Согласно сообщению, компания намерена запустить на орбиту Земли спутник, основная задача которого — с помощью мощного отражательного элемента перенаправлять солнечные лучи с другой стороны планеты обратно на Чэнду. Таким образом планируется частично заменить уличное освещение в городе и сэкономить немалую сумму на счетах за электроэнергию. Кроме того, прогнозируется, что искусственная луна привлечет в Чэнду туристов.
Деталей о проекте пока немного, но очень похоже, что спутник будет оснащен крыльями на основе солнечных панелей с особым отражающим покрытием.
В ходе своего выступления на национальном форуме, посвященном инновациям и предпринимательству, Чунфэн заявил, что «луна» позволит тщательно контролировать и удерживать свет на площади от 10 до 80 километров в диаметре «с точностью до нескольких десятков метров». Управление спутником будет осуществляться удаленно, причем подсветка будет регулироваться так, чтобы она освещала только Чэнду.
Предположительно, спутник обеспечит освещение на Земле примерно в восемь раз ярче того, что предоставляет Луна. При этом ночное освещение не будет слишком ярким — местным жителям будет казаться, что на улице сумеречно. Согласно проектной документации, уровня освещения должно быть достаточно, чтобы «свободно перемещаться по улицам и различать предметы».
По словам Чунфэна, работа над проектом ведется несколько лет, и сейчас технология достаточно развита для того, чтобы запустить спутник уже в 2020 году.
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