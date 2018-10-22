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Снова поджог: в курортной зоне Одессы сгорело кафе (фото)
В ночь на понедельник, 22 октября, в курортной зоне Одессы, Аркадии, сгорело кафе. «Сообщение о возгорании в кафе-ресторане „Гастромания“ по улице Генуэзской поступило на спецлинию „101“ около 05.00, — информировали в региональном главке ГСЧС. — Пожар произошел в отдельно расположенном одноэтажном деревянном здании кафе». Кстати, пару дней назад в Одессе на побережье произошел масштабный пожар: сгорели 16 пляжных домиков.
Отмечается, что около шести часов утра пожарно-спасательным подразделениям удалось ликвидировать пожар. Погибших и пострадавших нет.
Строение восстановлению не подлежит. Причины возгорания устанавливаются.
По мнению жильцов домов, расположенных рядом с заведением, возгорание — результат умышленного поджога, поскольку «свободные земельные участки в данном элитном районе уже давно отсутствуют».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале октября в Суворовском районе Одессы вспыхнул сильный пожар. Ночью сожгли сразу пять автомобилей.
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..