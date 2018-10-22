Хлеб с тараканами: появилось шокирующее видео из киевского супермаркета

Общество

В супермаркете «Велика Кишеня» в Киеве пожилой мужчина купил булку, которая оказалась с тараканом . Это произошло на Оболони, сообщает Telegram-канал Kyiv INFO.

«Я вот сейчас извиняюсь за трешачок, но хочу поделиться наблюдением во время стояния на кассе. Дедуля приобрел булочку, но от увиденного сразу понес ее обратно. Велика Кишеня на Оболони», — пишет автор ролика.

Напомним, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун предупреждала об опасности продуктов, на которых просто посидели мухи.

Отметим, в прошлом году разразился громкий скандал в Харьковском национальном университете Воздушных Сил им. Кожедуба, в столовой которого раздавали еду с тараканами и червями.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в киевском кафе, которое находится в торгово-развлекательном центре «Дрим-Таун», посетители обнаружили под силиконовым ковриком для сервировки на подносе множество тараканов.

О том, как пожаловаться на грязь и насекомых в заведениях общепита и магазинах, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Яйца с червями, животные и тараканы: как наказать супермаркет за антисанитарию».

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