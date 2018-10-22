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- 11:59 «Карабах» — «Ворскла»: прогнозы букмекеров на матч Лиги Европы
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«Карабах» — «Ворскла»: прогнозы букмекеров на матч Лиги Европы
В четверг, 25 октября, полтавская «Ворскла» на 69-тысячном Олимпийском стадионе в Баку (эта арена в следующем году примет финал второго по значимости еврокубкового турнира) проведет матч Лиги Европы с азербайджанским «Карабахом». Начало поединка — в 19:55.
Как и команда Василия Сачко, «Карабах» в текущем турнире проиграл обе встречи на старте. Но если полтавчане при этом смогли трижды поразить ворота соперников (с «Арсеналом» — 2:4 и со «Спортингом» — 1:2), то команда, формально представляющая город Агдам, пока не забила ни одного мяча (со «Спортингом» — 0:2 и с «Арсеналом» — 0:3).
Отечественные и международные букмекерские конторы в поединке «Карабах» — «Ворскла» отдают солидное предпочтение шестикратному чемпиону и обладателю Кубка Азербайджана. Ставки на успех соперников в предстоящей встрече принимаются с такими коэффициентами.
William Hill: победа «Карабаха» — 1,73, ничья — 3,60, победа «Ворсклы» — 5,00.
«Фаворит спорт»: победа «Карабаха» — 1,73, ничья — 3,65, победа «Ворсклы» — 5,00.
«Париматч»: победа «Карабаха» — 2,40, ничья — 3,20, победа «Ворсклы» — 3,00.
Bwin: победа «Карабаха» — 1,72, ничья — 3,50, победа «Ворсклы» — 5,00.
Bet365: победа «Карабаха» — 1,66, ничья — 3,60, победа «Ворсклы» — 5,25.
Напомню, что в другом поединке в нашей группе 25 октября сыграют португальский «Спортинг» и английский «Арсенал».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в последнем поединке чемпионата Украины «Ворскла» в Полтаве уступила киевскому «Динамо».
Фото ФК «Ворскла»
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