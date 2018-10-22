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Шторм с градом вызвал хаос в Риме, затопив метро: впечатляющее видео
После масштабного наводнения во Франции сильный шторм обрушился на центральные и южные регионы Италии. В столице страны Риме буря, сопровождаемая ливнем и градом, вызвала наводнения. Залило шесть станций метро. Автовладельцам приходилось бросать прямо на улицах свои наполовину затопленные водой и окруженные глыбами льда автомобили.
Как пишет издание The Local, в серьезно пострадавшей от непогоды исторической церкви Сан-Себастьяно-фуори-ле-Мура пол был покрыт полуметровым слоем воды.
Сильные дожди обрушились также ранее на остров Сицилия.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.