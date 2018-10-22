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Мир

Шторм с градом вызвал хаос в Риме, затопив метро: впечатляющее видео

12:05 22 октября 2018   330
Застрявшие на улице автомобили
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

После масштабного наводнения во Франции сильный шторм обрушился на центральные и южные регионы Италии. В столице страны Риме буря, сопровождаемая ливнем и градом, вызвала наводнения. Залило шесть станций метро. Автовладельцам приходилось бросать прямо на улицах свои наполовину затопленные водой и окруженные глыбами льда автомобили.

Как пишет издание The Local, в серьезно пострадавшей от непогоды исторической церкви Сан-Себастьяно-фуори-ле-Мура пол был покрыт полуметровым слоем воды.

Сильные дожди обрушились также ранее на остров Сицилия.

Ранее «ФАКТЫ» писали о страшном наводнении на испанском острове Мальорка.

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