Где смотреть онлайн «Ренн» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги Европы

Спорт

В четверг, 25 октября, киевское «Динамо» проведет третий матч в рамках групповой стадии Лиги Европы. На сей раз оппонентом команды Александра Хацкевича, отметившего 19 октября 45-летие, станет французский «Ренн», который примет вице-чемпиона Украины на арене «Роазон Парк», вмещающей почти 30 тысяч болельщиков («Роазон» в переводе с бретонского языка означает «Ренн»).

В минувшие выходные команды Сабри Лямуши и Александра Хацкевича провели очередные поединки в чемпионатах своих стран. «Ренн» гостил у «Сент-Этьена» и, завершив матч вничью — 1:1 (Хазри, 4, с пенальти — Сарр, 34), остался в чемпионате Франции на 11-м месте. В свою очередь, динамовцы благодаря точному удару Виктора Цыганкова отпраздновали успех на поле «Ворсклы» (1:0) и отстают от лидирующего «Шахтера» на два очка.

В прямой телетрансляции встречу «Ренн» — «Динамо» на территории Украины покажет телеканал «Футбол 2». Начало матча 25 октября — в 22.00. По окончании поединка эксперты в студии программы «Путь к Баку» обсудят перипетии поединка в Ренне.

Напомню, что после двух туров ситуация в группе К такова: 1. «Астана» — 4 очка; 2. «Ренн» — 3; 3. «Динамо» — 2; 4. «Яблонец» — 1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали свои прогнозы на матч Лиги Европы «Ренн» — «Динамо».

Фото ФК «Динамо»



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