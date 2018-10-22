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Украинка Елистратова сенсационно победила на Кубке мира

12:27 22 октября 2018   164
Украинка Елистратова сенсационно победила на Кубке мира
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

30-летняя Юлия Елистратова стала победительницей этапа Кубка мира по триатлону, проходившего в городе Салинас (Эквадор). Дистанцию, которая включала в себя 750 метров вплавь, 20 километров на велосипеде и 5 километров бегом, уроженка Житомира (на фото с победителем мужской гонки испанцем Давидом Кастро Фахардо) преодолела за 58:19 минут, опередив бразильянку Луизу Баптисту всего на три секунды и Барбару Риверос из Чили на 18 секунд.

«Я хорошо подготовилась этой зимой, но после этого у меня было несколько неудачных стартов в середине сезона. То болезнь влияла на мое физическое состояние, то еще какие-то проблемы возникали… К счастью, мне удалось провести отличный второй блок подготовки, и сейчас я чувствую, что пребываю в прекрасных физических кондициях. Я очень довольна своими двумя последними стартами. И сейчас я счастлива снова быть на вершине подиума», — поделилась своими эмоциями после завершения гонки Юлия.

За свою победу украинка получила 7,5 тысяч долларов призовых. К слову, нынешняя победа стала первой для Елистратовой после рождения ребенка летом 2017 года — свою последнюю награду наивысшей пробы на Кубке мира житомирянка завоевала в октябре 2015-го.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Анна Музычук завоевала два «золота» на Кубке Европы.

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