Рокеры «Без обмежень» показали новый клип-триллер (видео)

Шоу-бизнес

Известная украинская рок-группа «Без обмежень», принимавшая участие в седьмом сезоне шоу «Х-Фактор», презентовала новую видеоработу. Это клип на песню «Буду з тобою» из нового одноименного альбома коллектива. В диск вошли 8 композиций, среди которых «Листопад», «Воля» и кавер на одну из самых романтичных песен Николая Мозгового «Кохана».

«Этот клип кардинально отличается от того, что мы делали ранее. Это такая байкерская история о влюбленных, которые грабят банки. Главные герои напоминают легендарных Бонни и Клайда. Их образы окутаны романтикой, хотя главным промыслом знаменитой парочки были разбои и кражи» — сказал фронтмен группы Сергей Танчинец.

Музыканты находятся в большом гастрольном туре, позади уже 70 концертов, еще 40 выступлений предстоит в разных городах. Потом группа сосредоточится на подготовке к первому в их карьере большому сольному концерту, который состоится 18 декабря в столичном Дворце спорта. Музыканты представят композиции из нового альбома «Буду з тобою», а также хиты предыдущих лет

Напомним, группа «Без обмежень» была создана 20 лет назад в Мукачево. Тем не менее, их до сих пор называют молодым коллективом. Свой первый альбом «Underground» музыканты выпустили в 2007 году. Также музыканты создали гимн для хоккейного клуба «Беркут» и сняли на него клип. Чтобы заявить о себе громче на всю страну, музыканты решились на участие в седьмом сезоне шоу «Х-Факттор». Но коллектив покинул проект в одном из прямых эфиров из-за низкой поддержки телезрителей. Музыканты регулярно поддерживают украинскую армию концертами в зоне АТО.

Ранее «ФАКТЫ» писали о новом ярком клипе Потапа и группы Mozgi.

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