Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Потап стал женщиной: Mozgi удивили ярким клипом (видео)

15:10 19 октября 2018   214
Потап
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Шоумен Потап, который недавно показал совместный с Олегом Винником клип на украиноязычную песню «Найкращий день», порадовал поклонников новой работой. С группой Mozgi он презентовал яркий клип «Полюбэ». Пожалуй, это одна из самых масштабных работ коллектива, со множеством образов, компьютерной графики и юмора. Одну из ролей в клипе, юного школьника, сыграл сын Потапа Андрей.

Сам Потап появился в нескольких образах. В начале клипа в музее будущего детям его скромно представляют как «гения эпохи позднего хип-хопа». Также шоумен появляется в образе блондинки.

Режиссером клипа стал Леонид Колосовский.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о новой песне Дмитрия Монатика «Зашивает душу».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины