Потап стал женщиной: Mozgi удивили ярким клипом (видео)

Шоу-бизнес

Шоумен Потап, который недавно показал совместный с Олегом Винником клип на украиноязычную песню «Найкращий день», порадовал поклонников новой работой. С группой Mozgi он презентовал яркий клип «Полюбэ». Пожалуй, это одна из самых масштабных работ коллектива, со множеством образов, компьютерной графики и юмора. Одну из ролей в клипе, юного школьника, сыграл сын Потапа Андрей.

Сам Потап появился в нескольких образах. В начале клипа в музее будущего детям его скромно представляют как «гения эпохи позднего хип-хопа». Также шоумен появляется в образе блондинки.

Режиссером клипа стал Леонид Колосовский.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о новой песне Дмитрия Монатика «Зашивает душу».

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