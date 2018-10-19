- 16:23 В Сумской области двор депутата забросали "коктейлями Молотова"
- 16:09 Пункт пропуска на Донбассе попал под обстрел боевиков: в сети показали фото
- 15:57 Народные депутаты массово прогуляли часть пятничного заседания Рады
- 15:34 В Украине указали на признаки капитуляции Путина
- 15:21 Когда в Украине появится новый вирус гриппа и для кого он особенно опасен, — врач
- 15:19 Еще одна церковь объявила бойкот Константинополю (дополнено)
- 15:14 Погода в выходные: кому готовиться к похолоданию
- 15:12 Легендарная теннисистка оценила шансы Свитолиной на итоговом турнире
- 15:12 В Одессе мне все нравится — от архитектуры до людей, — Настасья Кински
- 15:10 В Полтаве тренер до синяков избила 8-летнего ребенка
Потап стал женщиной: Mozgi удивили ярким клипом (видео)
Шоумен Потап, который недавно показал совместный с Олегом Винником клип на украиноязычную песню «Найкращий день», порадовал поклонников новой работой. С группой Mozgi он презентовал яркий клип «Полюбэ». Пожалуй, это одна из самых масштабных работ коллектива, со множеством образов, компьютерной графики и юмора. Одну из ролей в клипе, юного школьника, сыграл сын Потапа Андрей.
Сам Потап появился в нескольких образах. В начале клипа в музее будущего детям его скромно представляют как «гения эпохи позднего хип-хопа». Также шоумен появляется в образе блондинки.
Режиссером клипа стал Леонид Колосовский.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о новой песне Дмитрия Монатика «Зашивает душу».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!