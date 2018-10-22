Общество

Из украинских магазинов исчезнут коньяк и шампанское: что изменится

Украинские виноделы готовы заменить наименование некоторых алкогольных напитков, выпускающихся на заводах страны, в рамках выполнения Соглашения о зоне свободной торговли Украина — ЕС. Об этом сообщил генеральный директор корпорации «Укрвинпром» Владимир Кучеренко во время пресс-конференции, пишет «Европравда».

«Украинские виноделы готовы выполнить все требования, предусмотренные в рамках Соглашения об ассоциации, и перейти на новые наименования для продукции после завершения переходного периода», — отметил Кучеренко.

По словам гендиректора, несмотря на вероятное падение доходов виноделов при переходе на новые наименования, отечественные производители готовы к этому.

Так, например «шампанское» может стать «игристым вином», а «коньяк» — «бренди» или получить другие названия. На таком изменении настаивает Франция, так как эти термины происходят от географических названий ее территории — провинции Шампань и города Коньяк.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что со 2 октября в Украине резко подорожал алкоголь. Теперь минимальная розничная цена бутылки водки емкостью 0,5 л составляет 89,4 гривни, шампанского емкостью 0,7 л — 89 гривен. Цена полулитровой бутылки «трехзвездочного» коньяка — 128,3 гривни. По словам экспертов, минимальные цены устанавливаются правительством для защиты легального рынка алкогольных продуктов и, соответственно, борьбы с недобросовестными производителями низкокачественного или суррогатного алкоголя.

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