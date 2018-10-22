Украинские военные получили мощные системы залпового огня (видео)

Украина

В Вооруженные силы Украины направили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня «Ураган». Об этом 22 октября сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.

«Это — одна из самых дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня, стоящих на вооружении наших военных», — написал он.

Во время ремонта реактивных систем залпового огня были полностью восстановили все узлы и агрегаты.

Отмечается, что за 20 секунд «Ураган» может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, который поразит цели на дальности до 35 км. Масса боевой машины — 20 т, реактивного снаряда — 280 кг. Расчёт боевой машины — 4 человека.

Система предназначена для поражения различных площадных целей: открытой и укрытой живой силы противника, небронированной, легкобронированной и бронированной техники мотопехотных и танковых рот, артиллерии, тактических ракет, зенитных комплексов, вертолётов на стоянках, командных пунктов, узлов связи, объектов военно-промышленной структуры.

Время залпа с одной боевой машины — 20 секунд. Для перевода системы из походного в боевое положение необходимо только три минуты.

Ранее «ФАКТЫ сообщали о том, что в августе подразделения реактивной артиллерии командования морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ провели тактические учения с боевыми стрельбами из систем залпового огня «Ураган».

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