Украина

Приедет на суд лично: сделано неожиданное заявление о возвращении Януковича в Украину

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович, в отношении которого открыто уголовное производство о госизмене, решил прибыть в Украину лично, чтобы выступить с последним словом в Оболонском районном суде Киева. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил адвокат обвиняемого Александр Горошинский.

«Да, он (Янукович. Ред.) будет лично. Возможно, чуть позже», — сказал защитник, который ранее назвал своего клиента «гениальным математиком».

Ранее Оболонский районный суд назначил оглашение последнего слова подсудимого на 23 октября 2018 года. При этом судьи разрешили экс-президенту выступить с последним словом в суде по видеосвязи. На это адвокат Януковича ответил, что его клиент будет выступать с последним словом в суде только «в порядке международной правовой помощи», что предполагает официальное направление в РФ запроса о предоставлении такой помощи.

В то же время государственные обвинители считают, что такое обращение будет противоречить сути уголовного процесса, ведь Януковича обвиняют в государственной измене в пользу РФ.

Отметим, ранее на суде прозвучало заявление Горошинского о том, что Путин готовился ввести войска в Украину и без письма экс-президента.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter