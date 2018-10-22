«Ренн» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Спорт

В четверг, 25 октября, киевское «Динамо» на 29-тысячной арене «Роазон Парк» проведет поединок третьего тура групповой стадии Лиги Европы против французского «Ренна» (начало — в 22:00). Букмекеры уже сделали свои прогнозы на предстоящий матч.

Корреспондент «ФАКТОВ» проведет онлайн-трансляцию поединка с трибун «Роазон Парк», за которой вы сможете следить в этой новости.

Арбитры из Венгрии

На поединок в Ренне УЕФА назначил судейскую бригаду из Венгрии во главе с 39-летним Тамашем Богнаром, которому будут помогать Балаж Бузаш и Петер Кобор, четвертый арбитр — Теодорос Георгиу, дополнительные ассистенты — Адам Фаркаш и Петер Солимоши.

Функции судейского наблюдателя поручено выполнять Мариану Ружбански из Словакии, делагат УЕФА — Мирослав Рижка из Польши.

В прежние годы Богнар дважды судил встречи с участием украинских команд: «Заря» — «МЮ» — 0:2 в 2016-м и БАТЭ — «Александрия» — 1:1 в 2017-м.

*39-летний венгерский рефери Тамаш Богнар

Команды Лямуши и Хацкевича в своих чемпионатах

В очередном туре чемпионата Франции «Ренн» в гостях сыграл вничью с «Сент-Этьеном» — 1:1 и по-прежнему занимает в турнирной таблице 11-е место. При этом из-за повреждений, полученных в этой игре, поле досрочно покинули лучший бомбардир команды (и автор гола в ворота «Сент-Этьена») Исмаила Сарр и именитый новичок команды Халем Бен-Арфа, который в Сент-Этьене не реализовал пенальти. Участие обоих в матче с киевлянами под вопросом.

В свою очередь, «Динамо» подарило своему главному тренеру Александру Хацкевичу на 45-летие гостевую победу над «Ворсклой» (1:0) и по-прежнему отстает от лидирующего «Шахтера» на два очка. При этом автор победного мяча Виктор Цыганков забил в Полтаве свой 20-й мяч в футболке «Динамо».

Стадион «Роазон Парк»

Арена, построенная в 1912 году (до 2015-го называлась «Рут де Лорьян»), уже около 100 лет является домашним стадионом «Ренна». За годы эксплуатации на «Роазон Парке» («Роазон» в переводе с бретонского — «Ренн») неоднократно проводились реконструкции, последняя закончилась в 2004 году. Все трибуны стадиона были увеличены и отремонтированы, что ощутимо увеличило его вместимость — до 29 778 зрителей. В 2015 году арена «окрасилась» в клубные цвета «Ренна» — красный и черный.

*29-тысячная домашняя арена «Ренна»

Владелец французского клуба женат на звезде Голливуда

Состояние владельца «Ренна» Франсуа Пино, женатого на знаменитой голливудской актрисе Салме Хайек, оценивается в 15 миллиардов долларов. Французскому магнату принадлежит бизнес-империя, в которую входят такие лакшери-бренды, как Gucci, Stella McCartney, Alexander McQueen и Yves Saint Laurent. Кроме того, Пино — член совета директоров знаменитого аукциона Christie’s. Футбольным клубом «Ренн» семья Пино владеет с 1998 года.

*Франсуа Пино и Салма Хайек

Нефартовая Франция для «Динамо»

В прежние годы «бело-синие» девять раз гостили во Франции, но только раз смогли увезти домой победу, когда в 1998 году при Валерии Лобановском одолели «Ланс» (3:1). Еще одна встреча завершилась вничью (с «ПСЖ» — 0:0 в 2009-м). А в семи матчах динамовцы потерпели поражения (с «Сент-Этьеном» — 0:3 в 1976-м, с «Лавалем» — 0:1 в 1983-м, с «ПСЖ» — 0:1 в 1994-м и 1:4 в 2012-м, с «Лионом» — 0:1 в 2006-м, с «Бордо» — 0:1 в 2012-м и с «Генгамом» — 1:2 в 2015-м).

*20 февраля 2015 года. «Генгам» — «Динамо» — 2:1. Тот поединок после удалений с поля Ярмоленко и Беланда киевляне заканчивали вдевятером

Состав «Динамо» дешевле почти в два раза

По данным авторитетного портала transfermarkt. de, состав киевского «Динамо» дешевле общей стоимости футболистов «Ренна» почти в два раза — 66,8 млн евро против 124,55 миллиона.

Самые дорогие футболисты французской команды — 20-летний сенегалец Исмаила Сарр (14 млн евро), 24-летний Бенжамен Буриго (12), 28-летний Бенжамен Андре (10), 23-летний сенегалец Мбайе Ньянг (10), а также 23-летний алжирец Рене Бенсебаини (8) и 21-летний Жереми Желен (8).

В топ-пятерку самых дорогих игроков украинского клуба входят: Виктор Цыганков (8 млн евро), бразильцы Че Че и Сидклей, Денис Гармаш (все — 5 млн), а также словенец Беньямин Вербич (4,5).

*Самый дорогой футболист французского клуба — 20-летний сенегальский форвард Исмаила Сарр

Судьбу встреч «Ренна» с украинскими клубами неизменно решал один мяч

Ранее французский клуб, представляющий город с населением 221 тысяча человек, трижды играл с украинскими клубами, и каждый раз судьбу противостояния решал один мяч. В 2005-м французы в группе Кубка УЕФА уступили «Шахтеру» — 1:0 (тогда еще проводили по одному матчу), а в 2008-м в рамках уже канувшего в Лету Кубка Интертото «Ренн» обменялся победами с «Таврией» и прошел симферопольцев только в серии послематчевых пенальти.

Кстати, в прежние годы цвета «Ренна» защищали такие известные футболисты, как Петр Чех, Сильвен Вильтор, Микаэль Сильвестр, Эль-Хаджи Диуф, Бернар Лама и самый крутой воспитанник клубной академии Усман Дембеле, которого «Барселона» приобрела у дортмундской «Боруссии» за 115 млн евро.

День в истории

За более чем полвека выступлений в еврокубках «Динамо» ранее проводило международную встречу 25 октября только раз, когда в 1972 году благодаря голам Владимира Мунтяна и Анатолия Пузача в рамках 1/8 финала Кубка европейских чемпионов одолело в Киеве польский «Гурник» — 2:0.

Тренер «Ренна»

46-летний Сабри Лямуши — бывший полузащитник сборной Франции, в составе которой он играл на Евро-96 после «золотого дубля» с «Осером». В сезоне-1999/2000 футболист тунисского происхождения вновь стал чемпионом Франции уже с «Монако», после чего отправился в Италию, где выиграл с «Пармой» Кубок страны. В роли тренера дебютировал у руля сборной Кот-д'Ивуара, которую вывел на чемпионат мира-2014. Два с половиной года Лямуши работал в Катаре с «Аль-Джаишем», а в ноябре 2017-го сменил в «Ренне» Кристиана Гуркюффа.

*Наставник «Ренна» Сабри Лямуши

Погода в день матча

На момент начала встречи в Ренне синоптики обещают довольно комфортные условия: 10−12 градусов выше ноля, без осадков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда состоится прямая телетрансляция матча «Ренн» — «Динамо».

Фото ФК «Динамо», ФК «Ренн», Getty Images, profispori. hu

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