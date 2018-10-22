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Джеймс Бонд уже не тот: легендарный Дэниел Крейг шокировал внешним видом (фото)

Знаменитый актер Дэниел Крейг, сыгравший Джеймса в фильмах «Казино «Рояль», «Квант милосердия», «007: Координаты «Скайфолл», «007: Спектр», шокировал поклонников своим внешним видом. Легендарного актера сфотографировали в аэропорту вместе с 48-летней женой Рэйчел Вайс, звездой фильма «Мумия», и двухмесячной дочерью, которая родилась 1 сентября этого года.

На фото 50-летний Дэниел Крейг очень сильно отличается от своего безупречного киногероя. Актер выглядит заметно постаревшим и уставшим, он заметно поседел.

Поклонники предполагают, что так на внешности отражается позднее отцовство — Крэйг много времени уделяет малышке, его часто можно увидеть на прогулке с коляской или с ребенком в слинге. Бескомпромиссный Бонд стал идеальным отцом семейства и, похоже, его мало волнует, что о нем думают окружающие.

Крэйг женился на Рэйчел в 2011 году. От предыдущего брака у Дэниела есть 26-летняя дочь.

Напомним, Дэниела Крейга называют секс-символом Голливуда. Всемирную славу ему принесла роль Джеймса Бонда. Также он снимался в известных картинах «Дурная слава», «Девушка с татуировкой дракона», «Удача Логана».

Как ранее писали «ФАКТЫ», Дэниел Крейг сыграет главноего героя в 25-м фильме бондианы, название которого пока не распространяется.

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