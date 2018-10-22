Взялись за ликвидацию «синдиката Захарченко»: в Москве сделали громкое признание по Донбассу

Украина

Москва продолжает ликвидировать команду прежнего главаря донецких боевиков Александра Захарченко. И уже не скрывает свою причастность к процессу. Об этом свидетельствует статья, появившаяся в российском издании «Московский комсомолец». «Новый „премьер-министр ДНР“ ликвидирует преступный синдикат Захарченко. Пушилин и Ананченко должны сократить возможности беглых украинских олигархов в Донецке», — гласит заголовок материала.

«В Донецке невиданными темпами продолжается демонтаж наследия Александра Захарченко», — пишет издание. Главной претензией кремлевских кураторов к Захарченко была «неделимость и абсолютность» его власти в ОРДО, благодаря чему львиная доля промышленных предприятий на оккупированной территории Донетчины была присвоена тандемом Захарченко — Тимофеев по кличке Саша Ташкент («главный налоговик ДНР»). Ликвидировав Захарченко, Москва пытается вернуть бразды правления оккупированными территориями Донбасса под свой прямой контроль. Для этого после устранения Александра Захарченко к Денису Пушилину, фактически уже назначенному Москвой на роль нового главаря донецких боевиков, был приставлен новый «премьер-министр ДНР» Александр Ананченко.

Российская пресса не скрывает того факта, что Александр Ананченко — «не донецкий». При том он настолько новый в этом регионе, что даже Пушилин в своем «указе» о его «назначении» сначала называл Ананченко «Алексеем». И лишь спустя неделю ошибку в «указе», текст которого размещен на ресурсе оккупантов, исправили.

*"Указ" с ошибкой

В московском издании подчеркивают, что Ананченко — креатура Москвы. И прислан он на Донбасс, чтобы «переломить усиливающиеся влияние беглых украинских олигархов» в ОРДО. Мол, при жизни Захарченко Москва, которая на 90 процентов обеспечивает ОРДО всем необходимым, не могла контролировать там «кадровую» политику.

Для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию, кремлевские кураторы ОРДО создали в Донецке структуру «Внешторгсервис», которая должна был обеспечивать взаимодействие между украинскими олигархами, «ДНР» и Москвой. Но этого оказалось недостаточно. «По-настоящему окно возможности открылось только после убийства Захарченко», — отмечается в материале.

В то же время «полностью выдавливать украинских олигархов из „республики“ не собираются», однако «их подчинят Москве и лишат возможности влиять на реализацию ее (Москвы. - Авт.) решений». «При новом руководстве „местной самодеятельности“ уже не будет», — заявляет издание.

Сам же новый «премьер», по данным МК.RU, является вчерашним сотрудником структуры «Внешторгсервис», которая с 1 марта 2017 года якобы осуществляет «внешнее управление» захваченными в ОРДО предприятиями. То есть заводами, шахтами, рудниками, которые их владельцы никак не могли переместить на мирную территорию.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что «отжим» предприятий в ОРДО у их законных хозяев главари «ДНР» назвали «национализацией». Жителям ОРДО подконтрольные боевикам СМИ в начале этой кампании заявляли о том, что этот процесс «неизбежно приведет к небывалому скачку развития экономики» в ОРДО. В результате чего, по подсчетам тогдашних лидеров команды Захарченко, зарплаты обычных рабочих уже к середине 2018 года должны были буквально взлететь. «Наша задача уйти на уровень один миллион рублей в месяц… Надо перед собой ставить амбициозные задачи надо делать, а оно получится само собой», — заявил тогдашний «министр доходов и сборов» «ДНР» Александр Тимофеев в эфире телеканала, ранее принадлежавшего семье беглого Виктора Януковича.

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