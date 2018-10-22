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Общество

"Нет локомотивных бригад": "Укрзалізниця" объяснила перебои с электричкой в Киеве

19:33 22 октября 2018   134
Городская электричка
Инф. «ФАКТОВ»

«Укрзалізниця» объяснила проблемы пассажиров городской электрички в Киеве, которые стали поводом для протеста жителей жилого массива Троещина утром 22 октября, нехваткой локомотивных бригад. При этом была опровергнута версия о несоблюдении железнодорожниками графика движения.

Так, 22 октября 2018 года на линию вышло семь составов вместо девяти.

По данным «Укрзалізниці», в настоящее время на станции Борщаговка-Техническая находятся два резервных состава для обеспечения перевозок городских поездов. Также в ожидании ремонта находятся два состава и один состав проходит испытания после ремонта.

Для снятия проблем киевлян коммунальному предприятию «Киевпасстранс» предложено закупить новые поезда.

Напомним, 19 октября, а Киеве возник уже коллапс метрополитена. Это случилось из-за поломки поезда на станции «Почайна».

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