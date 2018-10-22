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Послы G7 приветствуют достижение договоренности с МВФ
«Послы стран „Большой семерки“ приветствуют достигнутую между МВФ и украинской властью договоренность на уровне специалистов по новой программе в формате stand-by. Это ключевой шаг на пути обеспечения будущей экономической стабильности Украины и продолжения экономического роста».
Такая запись была опубликована в Twitter-аккаунте канадского председателя группы поддержки послов G7 в Киеве.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали, что МВФ согласовал с украинским руководством новую 14-месячную программу stand-by, в рамках которой выделит Украине 3,9 млрд долларов.
А премьер-министр Украины Владимир Гройсман объяснил 23-процентное повышение стоимости газа необходимостью избежать дефолта, который был бы неизбежен без следующих траншей МВФ.
Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев не верить популистам, обещающим после прихода к власти снизить стоимость газа в шесть раз, и объяснил, почему это невозможно.
Кроме того, из-за повышения стоимости газа в Украине правительство расширит программу субсидий.
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