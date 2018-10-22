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Порошенко поздравил Вселенского патриарха с "важнейшим событием для мирового православия"
Президент Украины поздравил Вселенского Патриарха Варфоломея с важным историческим событием — 27-летием со дня его интронизации. Текст поздравления размещен в Facebook главы украинского государства.
В нем Петр Порошенко выражает глубокую благодарность Патриарху «за молитвы и всестороннюю поддержку, которую он оказывает украинскому государству и его гражданам, стремящимся к собственной автокефальной церкви, и желает «многих и благих лет служения».
День интронизации Патриарха назван украинским лидером «важнейшим историческим событием для всего мирового православия».
Полный титул Вселенского патриарха звучит как Архиепископ Константинополя — Нового Рима и Вселенский Патриарх.
Напомним, в памятный для него день Варфоломей ответил на российские обвинения в «расколе мирового православия», заявив, что «России придется смириться» с автокефалией Украинской церкви.
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