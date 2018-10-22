Украина

Порошенко поздравил Вселенского патриарха с "важнейшим событием для мирового православия"

Президент Украины поздравил Вселенского Патриарха Варфоломея с важным историческим событием — 27-летием со дня его интронизации. Текст поздравления размещен в Facebook главы украинского государства.

В нем Петр Порошенко выражает глубокую благодарность Патриарху «за молитвы и всестороннюю поддержку, которую он оказывает украинскому государству и его гражданам, стремящимся к собственной автокефальной церкви, и желает «многих и благих лет служения».

День интронизации Патриарха назван украинским лидером «важнейшим историческим событием для всего мирового православия».

Полный титул Вселенского патриарха звучит как Архиепископ Константинополя — Нового Рима и Вселенский Патриарх.

Напомним, в памятный для него день Варфоломей ответил на российские обвинения в «расколе мирового православия», заявив, что «России придется смириться» с автокефалией Украинской церкви.

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