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Так ее и назовем: принц Гарри рассказал о желаемом поле будущего ребенка

3:50 23 октября 2018   36
Принц Гарри и Меган Маркл
Инф. «ФАКТОВ»

Во время посещения герцогом и герцогиней Сассекскими соревнований «Игры непокоренных» принц Гарри случайно признался в том, ребенка какого пола он бы хотел видеть своим первенцем. Об этом пишет The Independent.

В частности, после соревнований Гарри помог спортсмену в инвалидной коляске преодолеть бордюр, после чего мужчина выразил надежду на то, что у пары родится девочка — такая же красивая, как мама. На это принц с улыбкой ответил ему «Я тоже [на это надеюсь]».

Напомним, что недавно бывший дворецкий принцессы Дианы предложил Гарри назвать будущего малыша в честь матери.

Сам же принц, согласно сообщению таблоидов, склоняется к имени Хэрриэт. Так, во время одной из встреч с поклонниками он заметил в числе собравшихся маленькую девочку и спросил, как ее зовут.

«Хэрриэт! Какое прелестное имя! Если у нас будет девочка, мы, возможно, так ее и назовем», — сказал он с восторгом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», британские букмекеры включились в «предродовую суматоху», связанную с появлением на свет первенца Меган Маркл и принца Гарри, и начали принимать ставки на возможное имя будущего младенца. Сейчас среди лидеров — имена Диана, Виктория, Александр и Элис.

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