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Скорее всего, назовут Дианой: букмекеры начали принимать ставки на имя первенца Меган Маркл и принца Гарри

Британские букмекеры включились в «предродовую истерию», связанную с появлением на свет первенца Меган Маркл и принца Гарри и начали принимать ставки на возможное имя будущего младенца. Об этом пишет The Independent.

При этом букмекеры допускают, что пара не будет разглашать пол ребенка до его рождения, как это сделали герцог и герцогиня Кембриджские. Но это обстоятельство ничуть не пугает желающих испытать удачу.

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Уже известно, что некоторые склонны полагать, что в случае появления на свет девочки ее могут назвать в честь покойной матери принца — принцессы Уэльской.

К тому же крупная британская букмекерская контора William Hill и биржа ставок Betfair подтверждают этот вариант прогнозами «десять к одному» в первом случае и «восемь к одному» — во втором.

С таким же соотношением рассматривают имена Виктория, Александр и Элис. Последний вариант немного отстает — шансы оцениваются как «двенадцать к одному».

Представитель букмекерской конторы Paddy Power назвал и другие варианты имени будущего первенца Меган Маркл и принца Гарри.

«До сегодняшнего момента имя Диана являлось очевидным фаворитом среди наших игроков. В то же время другие популярные имена, такие как Артур и Элис, тоже не остались без внимания. Известно, что популярностью также пользуются варианты Альберт, Эдвард, Чарльз, Элизабет и Мэри», — говорят букмекеры.

При этом главным вопросом остается происхождение имени. Букмекеры склонны полагать, что формальный статус претендента на престол наложит определенный отпечаток на решение герцога и герцогини. Правда, остается небольшой шанс на неожиданное решение Меган Маркл и принца Гарри — его может принести американское происхождение матери малыша.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», принц Гарри и его супруга Меган Маркл станут родителями уже весной 2019 года. А известный кот-экстрасенс предсказал в телеэфире пол первенца Меган Маркл и принца Гарри — это будет девочка!

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