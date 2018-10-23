Рева рассказал, как переводы от заробитчан повлияют на получение субсидии

Украина

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил о том, что денежные переводы из-за границы считаются доходами граждан и будут учитываться при выделении субсидий. Об этом он сказал в эфире «112 Украина».

«По данным Госстата, за первые полгода в Украину поступило 6,5 млрд долларов от тех, кто работает за рубежом. Все денежные средства, которые получает гражданин для того, чтобы ему назначили субсидию, являются его доходом. Если вы получаете любые денежные средства — вы должны их декларировать. Если человек получает средства из любых источников для собственного потребления — это его доход, в том числе доходы, которые люди получают из-за рубежа», — отметил Рева.

При этом чиновник посетовал, что указанные 6,5 млрд официально прибыли в Украину, но ни в одной декларации, которые ведомство получает с мая, они не отражены.

Напомним, что в правительстве пока не знают, какая часть из 2,5 млн домохозяйств, которые получали субсидии раньше, изъявит желание их возобновить. Также сообщалось, что устный отказ в получении субсидии является незаконным.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Минсоцполитики заявили о том, что денег на субсидии может не хватить из-за роста цен на газ, поэтому чиновники намерены запросить об увеличении субвенции из бюджета на увеличение выплат.

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