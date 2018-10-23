- 7:35 Где смотреть онлайн «Ренн» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 7:28 В Киеве и пригороде подорожают маршрутки: назван новый тариф
- 6:57 Рева рассказал, как переводы от заробитчан повлияют на получение субсидии
- 6:32 Денег на субсидии может не хватить: стала известна причина
- 5:44 Супрун вывела на чистую воду дельфинов и владельцев дельфинариев
- 4:57 Могут полностью заблокировать украинские суда, — Тука об опасности силового решения на Азове
- 4:32 “Безголовый куриный монстр»: появилось редкое видео устрашающего глубоководного существа
- 3:50 Похожая на свою маму: принц Гарри рассказал о надеждах на пол будущего ребенка
- 2:52 Готовьте загранпаспорта: Чехия увеличивает в два раза рабочую квоту для заробитчан
- 2:25 Умер сооснователь Benetton Group
Рева рассказал, как переводы от заробитчан повлияют на получение субсидии
Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил о том, что денежные переводы из-за границы считаются доходами граждан и будут учитываться при выделении субсидий. Об этом он сказал в эфире «112 Украина».
«По данным Госстата, за первые полгода в Украину поступило 6,5 млрд долларов от тех, кто работает за рубежом. Все денежные средства, которые получает гражданин для того, чтобы ему назначили субсидию, являются его доходом. Если вы получаете любые денежные средства — вы должны их декларировать. Если человек получает средства из любых источников для собственного потребления — это его доход, в том числе доходы, которые люди получают из-за рубежа», — отметил Рева.
При этом чиновник посетовал, что указанные 6,5 млрд официально прибыли в Украину, но ни в одной декларации, которые ведомство получает с мая, они не отражены.
Напомним, что в правительстве пока не знают, какая часть из 2,5 млн домохозяйств, которые получали субсидии раньше, изъявит желание их возобновить. Также сообщалось, что устный отказ в получении субсидии является незаконным.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Минсоцполитики заявили о том, что денег на субсидии может не хватить из-за роста цен на газ, поэтому чиновники намерены запросить об увеличении субвенции из бюджета на увеличение выплат.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».