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Денег на субсидии может не хватить: стала известна причина
Глава Директората семьи и социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко заявил, что после повышения тарифов на газ ведомство будет вынуждено запросить большую субвенцию из бюджета на программу предоставления субсидий для населения. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.
Благодаря такому шагу, считает Музыченко, субсидии вновь станут доступны для некоторых категорий граждан, которым ранее их отменили, а сами размеры возмещений могут вырасти пропорционально тарифам.
На данный момент на субсидии в бюджете выделено 70 миллиардов гривен. Но, по предварительным расчетам, количество получать субсидии увеличится вдвое — с 45 тысяч человек в месяц до 100 тысяч.
Напомним, что 19 октября в ходе заседания правительства было принято решение поднять тарифы на газ для населения на 23% (до 8,8 гривен за кубометр). Таким образом ключевая рекомендация для продолжения кредитования Украины со стороны МВФ начала выполняться. В свою очередь, 22 октября президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров расширить программу субсидий для украинцев из-за повышения цен на газ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что вопрос об очередном повышении на 35% цены на газ для населения не стоит.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!