Украина



На Днепропетровщине начато строительство современных амбулаторий за счет государственной субвенции на развитие сельской медицины. Об этом 23 октября сообщили губернатор области Валентин Резниченко и вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

Всего в области планируют построить 18 таких медучреждений. На строительство и оснащение из госбюджета выделено 161,6 млн грн. Резиченко и Зубко посетили сегодня одну из строящихся амбулаторий в селе Ивановка Петриковского района.

«По инициативе президента мы развиваем сеть первичной медпомощи в сельской местности, ведь 33% украинцев живет именно там, — отметил Зубко. - В Днепропетровской области будет 18 новых амбулаторий, в целом по Украине — 513. Сегодня уже есть и проекты, и земельные участки, и договоры с генподрядчиками. Это тот темп, на который мы рассчитывали. Есть и лидеры во внедрении проекта, Днепропетровщина — один из них».

* Геннадий Зубко и Глеб Прыгунов

Геннадий Зубко добавил, что строительство новой сети амбулаторий — именно тот проект, который должен показать новый стандарт первичной медпомощи в селе. Он осмотрел ход работ на одной из амбулаторий, которую строят в Ивановке. Подрядчики уже выполнили подготовительные работы, вырыли котлован, закладывают фундамент. По проекту, это будет одноэтажное здание, которое соберут из быстровозводимых конструкций.

«Амбулатория будет отвечать современным техническим требованиям. Она будет энергоэффективной, комфортной, с набором необходимого оборудования. А еще — полностью приспособленной для людей с инвалидностью», — сообщил Резниченко.

Медучреждения построят в 11 районах — Верхнеднепровском, Криничанском, Межевском, Никопольском, Петропавловском, Петриковском, Софиевском, Томаковском, Царичанском, Широковском, Юрьевском.

«Действует программа президента Украины Петра Порошенко по строительству амбулаторий в сельской местности. Это очень важно, ведь годами этому не уделялось внимание, — сказал советник председателя Днепропетровской ОГА Юрий Голик. — В 2018 году на Днепропетровщине начали строительство 18 амбулаторий. В нескольких из них работы планируем завершить в этом году, в остальных — в 2019-м. Параллельно со строительством медучреждений закупается оборудование».

«Этот проект предусматривает радикальное изменение первичной медпомощи в селе. Это новый набор оборудования, транспорт для семейного врача, круглосуточная связь», — отметил председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов.

На фото в заголовке Юрий Голик (слева) и Валентин Резниченко

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