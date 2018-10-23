Где смотреть онлайн «Карабах» — «Ворскла»: расписание трансляций

Спорт

В четверг, 25 октября, полтавская «Ворскла» сыграет третий поединок в рамках групповой стадии Лиги Европы. Оппонентом команды Василия Сачко на 69-тысячном Олимпийском стадионе в Баку станет шестикратный чемпион и обладатель Кубка Азербайджана «Карабах», цвета которого защищают легионеры из 11 (!) стран — Бразилии, Швейцарии, Хорватии, Испании, Франции, Польши, Болгарии, Албании, Конго, Гаити и Исландии (основной вратарь сборной Ханнес Тоур Хальдоурссон!). Арбитр поединка — 38-летний Рой Райншрайбер из Израиля, ранее с нашими командами не пересекавшийся.

«Карабах», возглавляемый лучшим бомбардиром в истории сборной Азербайджана (и нынешним наставником национальной команды) 46-летним Гурбаном Гурбановым, довольно успешно проводит домашние еврокубковые встречи. В 12 последних поединках команда, формально представляющая город Агдам, проиграла только «Челси» (0:4), «Роме» (1:2), БАТЭ (0:1) и «Арсеналу» (0:3). При этом ПАОК (0:2) и «Копенгаген» (0:1) в Баку капитулировали, а победитель Лиги Европы «Атлетико» довольствовался ничьей (0:0).

В прямой телетрансляции встречу «Карабах» — «Ворскла» на территории Украины покажет телеканал «Футбол 1». Начало поединка 25 октября — в 19:55. Перед матчем, начиная с 18:45, эксперты в студии программы «Путь к Баку» обсудят предстоящий поединок.

Напомню, что после двух туров ситуация в группе Е такова: 1. «Арсенал» — 6 очков; 2. «Спортинг» — 6; 3. «Ворскла» — 0; 4. «Карабах» — 0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали свои прогнозы на матч Лиги наций «Карабах» — «Ворскла».

Фото ФК «Ворскла»

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