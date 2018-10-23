Проект Госбюджета-2019 ставит людей за грань выживания, — Рабинович

Украина

«Принятый Верховной Радой в первом чтении проект Государственного бюджета на 2019 год ставит людей «за грань выживания». Об этом в своем блоге на «РБК-Украина» написал народный депутат, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович.

«Рада и Кабмин в очередной раз дружно продемонстрировали наплевательское отношение нынешней власти к простым людям. Казалось бы, в бюджете предусмотрели повышение социальных стандартов. Идея замечательная! Но что мы видим в реальных цифрах бюджета? Возьмем прожиточный минимум. Сейчас он составляет 1777 гривен. С июля 2019 года его повысят до 1936, а с декабря — до 2027 гривен! То есть на 250 грн за год! Вычитаем отсюда инфляцию, которая ожидается на уровне 10%. В конечном счете получается, что прожиточный минимум за 2019 год в лучшем случае вырастет на 4%! И это власть называет улучшением!» — возмутился политик.

По его словам, похожая ситуация сложилась и с повышением минимальной зарплаты.

«В 2019 году планируется повышение минимальной зарплаты до 4173 гривен. Сейчас она составляет 3723 грн. То есть зарплата будет расти на 38 гривен в месяц. И это без учета инфляции, которая на самом деле уничтожит и этот мизерный и позорный рост. Тем более что Федерация профсоюзов Украины привела интересные данные: с учетом стоимости продуктовой корзины, инфляции и других факторов минимальная зарплата у нас должна составлять 7 тысяч гривен. А в бюджете заложен почти вполовину меньший показатель. Получается, что проект бюджета просто несовместим с жизнью простых украинцев!» — подчеркнул парламентарий.

При этом, по мнению Вадима Рабиновича, власть противозаконно откладывает январскую индексацию пенсий на март.

«Дело в том, что, отсрочивая это решение, в Кабмине планируют „сэкономить“ несколько миллиардов гривен, фактически украв их у пенсионеров, которые недополучат пенсию. И это вопреки закону!» — заявил народный депутат.

Таким образом, отметил лидер партии «За життя», по-настоящему в стране вырастут только тарифы на газ для населения.

«Ради получения очередного транша от Международного валютного фонда Кабинет министров в пятницу, 19 октября, принял решение уже с 1 ноября поднять цены на газ на 23,5%! Это не 4%, как в случае с прожиточным минимумом. И никто этого повышения не собирается откладывать, как в случае с пенсиями. Как в этой ситуации должны выживать пенсионеры, совершенно непонятно. По сути, сейчас они вынуждены выбирать: либо умирать от голода, отдавая всю пенсию на оплату счетов, либо не платить „коммуналку“ — и зимой замерзнуть насмерть», — констатировал политик.

Рабинович также напомнил, что власть отказывается освобождать пенсионеров от оплаты коммунальных услуг. При том что на самом деле это не слишком большая нагрузка для бюджета. И, вероятно, это единственный шанс выжить для миллионов пенсионеров.

«Утвердить такой госбюджет — значит, окончательно добить экономику страны и поставить за грань выживания миллионы ее граждан!» — резюмировал Вадим Рабинович.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter