Хватит ли денег на субсидии после подорожания газа и отопления

Деньги

Повышение тарифов на газ для населения остается одной из самых обсуждаемых тем среди украинцев. Напомним, с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения Украины вырастут на 23,5%. Таким образом со следующего месяца стоимость газа поднимется с нынешних 6958 грн до 8550 грн за тысячу кубометров. Но людей волнует, сколько им нынешней зимой придется платить не только за газ, но и за отопление и горячую воду. А также смогут ли они получить субсидию и хватит ли у государства денег на поддержку населения. В предыдущей статье свою точку зрения по этим вопросам высказал заместитель руководителя стратегической группы советников при Кабинете министров Украины Павел Кухта. Однако «ФАКТЫ» решили узнать мнение и независимых экспертов. И первый наболевший вопрос: как повышение стоимости газа для населения на 23,5% отразится на других жилищно-коммунальных тарифах?

«Потребитель заплатит новую цену за отопление и горячую воду с 1 ноября, но с отсрочкой платежа»

«Это скажется в первую очередь на стоимости отопления и горячей воды. Составляющая цены газа в тарифах на тепло и горячее водоснабжение составляет в среднем около 70%. Хотя есть поставщики, у которых этот показатель другой, а некоторые и вовсе не используют газ. При подорожании голубого топлива на 23,5% тарифы вырастут на 15−16%», — рассказал «ФАКТАМ» руководитель программ Аналитического центра DiXi Group Роман Ницович.

Однако, по словам эксперта, внедрение новых тарифов на горячую воду и тепло произойдет не сразу.

«С 1 ноября подорожание газа отразится на тех семьях, которые используют индивидуальное газовое отопление. Что касается центральных систем — отопительной и подачи горячей воды, то здесь ситуация несколько иная. Для большинства поставщиков этих услуг тарифы устанавливаются решениями местной власти, а для остальных — решением НКРЭКП. Поэтому необходим определенный период, чтобы эти органы регулирования смогли рассчитать новые тарифы, опубликовать проекты своих решений, провести публичные обсуждения, как требует процедура. Только после этого тарифы могут утвердить и они вступят в силу. В целом процедура может длиться до двух месяцев.

Поэтому можно уверенно говорить, что новые тарифы на тепло и горячую воду будут внедрены не ранее декабря. Но проблема в том, что в переходный период теплокоммунэнерго будут покупать газ про новой цене, а свои услуги предоставлять еще по старым тарифам. Естественно, что возникнут определенные кассовые разрывы, которые нужно будет каким-то образом перекрывать. Возможно, это будут средства местных бюджетов, как финансовая помощь поставщикам. Но скорее всего, эту недополученную выручку заложат в новые тарифы. В конечном счете потребитель рассчитается по новой цене за отопление и горячую воду уже начиная с 1 ноября, но с отсрочкой платежа", — отметил Ницович.

В сложившейся ситуации число семей, которым положена субсидия, увеличится. Но хватит ли у государства денег на программу поддержки населения и откуда оно возьмет эти средства?

«Если суммарный размер коммунальных платежей за отопительный сезон растет, то и соотношение этих расходов с доходами людей будет меняться. Значит, можно ожидать, что количество претендентов на субсидию увеличится. Кроме того, своими последними решениями правительство несколько смягчило условия получения субсидий. В частности, теперь будет учитываться не общая, а только отапливаемая площадь жилья. Поэтому, скорее всего, ко второму чтению в закон о госбюджете на 2019 год будет заложена значительно большая сумма на выплату субсидий населению. И правительство своими решениями уже частично дало ответ, откуда появятся такие деньги.

Речь идет о том, чтобы государственная компания НАК «Нафтогаз Украины» отдавала в госбюджет не 75%, а 90% своих дивидендов. Это будет одним из источников дополнительных поступлений, которые потом государство направит на финансирование субсидий населению. Однако фактически это недофинансированный доход госкомпании, который мог быть направлен на ее развитие. В частности, на разведку новых газовых месторождений и увеличение добыли Украиной собственного голубого топлива", — считает Ницович.

Стоит отметить, что в некоторых СМИ уже звучат прогнозы различных комментаторов об угрозе возникновения масштабного кризиса неплатежей в связи с тем, что после внедрения весной нынешнего года нового порядка предоставления субсидий многие люди утратили на них право.

«Я не думаю, что такая угроза существует, — заявил ФАКТАМ» эксперт программы «Энергетика» аналитического центра «Украинский институт будущего» Андриан Прокип. — Потому что количество людей, потерявших право на субсидию, не критично. Часть таких граждан на самом деле имеет нормальные доходы, поэтому и лишились госпомощи. Тем более что опыт предыдущих повышений жилищно-коммунальных тарифов показывает: платежная дисциплина большинства потребителей сохраняется. Кроме того, нельзя исключать, что государство начнет применять к должникам жесткие санкции. Поэтому кризис неплатежей нам вряд ли угрожает".

«Нужно, чтобы институт субсидирования населения в его нынешнем виде исчез»

Но вернемся к стоимости газа. Многие чиновники в правительстве признавали, что это не последнее подорожание. Так, согласно действующему законодательству и договоренностям с МВФ, цена голубого топлива для населения и промышленности должна быть одинаковой. Хотя премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что вопрос об очередном повышении на 35% цены на газ для населения пока не стоит. Тем не менее эксперты признают, что это неизбежно, но пока не ясно, когда именно. А некоторые специалисты даже утверждают, что нынешняя рыночная цена газа таковой не является, так как не учитывает более дешевый украинский газ. Так ли это?

«В той модели энергетического рынка, которая реализуется в Украине, цена газа определяется по маржинальному принципу. То есть устанавливается в зависимости от самого дорогого газа, попадающего на внутренний рынок. У нас это импортный газ, поступающий из Европы. Поэтому, пока мы будем импртозависимыми, пока мы будем вынуждены покупать какую-то часть газа за рубежом, цена будет именно такой. В то же время свободный рынок предполагает, что товар перетекает туда, где за него больше заплатят. А значит, если бы у нас был действительно свободный внутренний энергетический рынок, то газ украинской добычи начали бы сразу экспортировать», — считает Ницович.

По его словам, проблема в том, что Украина не обеспечивает себя полностью собственным газом, поэтому вынуждена ориентироваться на европейскую цену топлива.

«Кроме того, сейчас есть определенная сегментация рынка, когда газ государственных компаний направляется на нужды населения по низкой, не рыночной цене, а газ, добываемый частными компаниями и поступающий из-за рубежа, идет на нужды промышленности, но уже по рыночной цене. Очевидно, что в этой схеме есть определенная дискриминация государственных компаний.

Если же говорить об объемах, то для нужд населения и теплокоммунэнерго газа, добываемого только госкомпанией «Укргаздобыча», недостаточно. Заставить частные компании продавать их газ по низким ценам невозможно. Поэтому импортный газ, закупаемый государством, тоже идет на нужды населения. Эта ситуация может измениться, только когда на отечественном рынке будет единая оптовая цена газа. В таком случае и частные компании будут продавать свой товар для нужд населения.

Однако вскоре после этого станет понятно, что бытовым потребителям газ будет обходиться дороже, чем промышленности. Ведь промышленные потребители имеют возможность закупать большие объемы топлива по оптовым ценам. А население будет вынуждено платить местным поставщикам, газораспределительным компаниям по розничным ценам, которые всегда выше. И такая практика существует во всех развитых странах с действительно рыночной экономикой", — уверен Ницович.

По мнению экспертов, главной препоной на пути к свободному рынку газа остается государственное регулирование и несовершенная, во многом популистская система предоставления помощи малообеспеченным гражданам.

«Нужно, чтобы институт субсидирования населения в его нынешнем виде исчез. Все расчеты между участниками рынка должны вестись исключительно „живыми“ деньгами. Если субсидии и останутся, для наиболее незащищенных слоев населения, то они должны быть полностью монетизированными, то есть выплачиваться реальными деньгами. А уже потребитель сможет сам рассчитаться с поставщиком. То есть не должно быть никаких взаимозачетов», — подытожил Прокип.

Кстати, стоит напомнить, что руководитель директората семьи и социальной помощи Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко заявил, что после повышения тарифов на газ ведомство будет вынуждено запросить большую субвенцию из бюджета на программу предоставления субсидий для населения. На данный момент на субсидии в бюджете выделено 70 миллиардов гривен. Но, по предварительным расчетам, количество получателей субсидии увеличится вдвое — с 45 тысяч человек в месяц до 100 тысяч.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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