Идентичные сестры-близнецы превратились в братьев (фото)

Мир

Идентичные сестры-близнецы Джеклин и Дженнифер Грейф из города Балтимор (американский штат Мэриленд) одновременно сменили пол, превратившись в братьев Джека и Джейса.

Как пишет Daily Mail, сестры, которые выросли в религиозной семье пастора, в возрасте 16 лет обе объявили о своем гомосексуализме. А два года спустя осознали себя трансгендерами. И вместе начали процесс превращения в мужчин — в частности, удалили хирургическим путем молочные железы и прошли курс гормональной терапии. В настоящее время 23-летние братья оба состоят в отношениях с женщинами. А Джек недавно объявил о помолвке.

«В детстве мы часто плакали и молились Богу, мечтая проснуться в мужском теле… Теперь мы полностью счастливы», — рассказывают братья Грейф.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что школьник потратил два года и 20 тысяч долларов на то, чтобы превратиться в Ким Кардашьян.

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