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Кому — война, а кому — мать родна: в Киеве Украина и Россия по-тихому поделят рыбу Азовского моря
В Украине разгорается скандал из-за назначенного в Киеве заседания Госрыбагентства и других госинститутов, имеющих отношение к рыболовству. Несмотря на последние провокации России в акватории Азовского моря, на заседание приглашены чиновники из государства-агрессора. Официально встреча посвящена дележу квот на вылов рыбы в Азовском море.
О предстоящем двустороннем заседании рассказал руководитель проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко. «Фуршеты, обеды, ужины, даже праздничное „обмывание по русскому обычаю“ — все запланировано. Делить будут аж три дня. Потому что в хорошем месте. И в Киеве, и не в Киеве, в гостинично-ресторанном комплексе», — отмечает Клименко.
В Госпогранслужбе Украины уже уточнили, что не будут принимать участия в заседании комиссии. В свою очередь, представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин отправит делегатов на мероприятие, но «исключительно с целью защиты госинтересов». «Пусть нам представители РФ объяснят несколько аспектов по Азову, по квотам, идущим на Крым с РФ, о милитаризации, о похищенных рыбаках. А потом мы будем действовать — согласно полномочиям», — объяснил Бабин.
Российская делегация во главе с представителями Росрыболовства утром 23 октября прибыла в аэропорт «Борисполь».
Напомним, Россия в последние месяцы накалила обстановку в Азовском море, мешая проходу судов в украинские торговые порты и задерживая рыболовецкие суда. В ответ украинскому МИДу поручено определить линию госграницы между украинскими и российскими внутренними водами в Азовском море, Керченском проливе и Черном море.
Фото Andrii Klymenko/Facebook
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