Украина

Тепло подали во все здания бюджетной сферы и в 63% домов коммунальной собственности, — Пантелеев

23 октября во время пресс-брифинга заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев сообщил, что отопительный сезон в столице начался с 15 октября: по индивидуальным заявкам было начато подключение учебных заведений, детских садов и больниц. С 20 октября, в связи с похолоданием, начали массовое подключение к отоплению жилых домов.

«По состоянию на утро 23 октября в Киеве к услугам централизованного отопления подключены 63% жилых домов, обслуживаемых коммунальными жилищно-эксплуатационными участками. Дома ОСМД, ЖСК, ведомственные и инвестиционные подключены на 36%, поскольку тепло туда подается по индивидуальным заявкам, то есть по их собственному решению. Работа продолжается в плановом порядке», — сказал Пантелев.

«Мы подали тепло во все здания бюджетной сферы, в садики, школы (временное отсутствие услуги в этих учреждениях может быть вызвано аварийными ситуациями, которые оперативно устраняются). Есть много домов, осуществивших мероприятия по термомодернизации, и они сами уже решают: устраивает ли их температура и когда им включаться», — отметил Петр Пантелеев.

Заместитель председателя КГГА подчеркнул, что подключение осуществляется по графику, согласованному всеми службами, в частности КП «Киевтеплоэнерго», ОАО «Киевгаз» и жилищно-эксплуатационными организациями. Этот график учитывает и состояние сетей, и количество повреждений, происходящих традиционно при пуске тепла в городе.

«Также выполняются работы для обеспечения горячей водой около 5% абонентов, которые пока остаются без горячей воды по причине повреждения сетей», — сказал Петр Пантелеев.

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