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"Большое спасибо за то, что прославили нашу страну": Порошенко поздравил призеров Юношеских Олимпийских игр (фото)
Президент Украины Петр Порошенко поздравил победителей и призеров Юношеских Олимпийских игр, финишировавших в столице Аргентины Буэнос-Айресе. В общекомандном зачете наша сборная с 23 медалями заняла 10-е место (семь золотых наград, восемь — серебряных и восемь — бронзовых).
«В соревнованиях, в которых приняли участие представители более чем 200 стран мира, Украина вошла в десятку лучших. Это и есть ваш вклад в утверждение статуса Украины в мире. Большое спасибо вам за то, что прославили нашу страну. Сейчас весь мир демонстрирует солидарность с Украиной в нашей борьбе с российским агрессором. Весь мир знает о мощи нашей армии, выдержке и мужестве украинского народа. Но очень важно, чтобы весь мир узнал об Украине и после спортивных побед», — подчеркнул глава государства, обращаясь к спортсменам.
Петр Порошенко особенно отметил достижения двукратной чемпионки Игр фехтовальщицы Екатерины Чорний, а также завоевавших «золото» гимнаста Назара Чепурного и легкоатлетов Михаила Кохана, Валерия Иваненко, Ярославы Магучих.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украина завершила состязания в столице Аргентины в топ-десятке медального зачета.
Фото president.gov.ua
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