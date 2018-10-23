Шоу-бизнес

Художественный руководитель и актер юмористического проекта «Дизель шоу» Егор Крутоголов, тяжело переживающий гибель коллеги Марины Поплавской, выразил свои чувства и мысли по поводу произошедшей трагедии на Facebook. В трогательном обращении юморист поблагодарил всех за поддержку и нежно вспомнил Марину Поплавскую.

«Хочу поблагодарить всех вас, Люди, за ваши слова поддержки и добрые слова Марине. Очень надеюсь, что она видела скольким людям она дорога и как велика народная любовь к ней. Она жила по принципу «не делай зла», поэтому боль утраты настолько сильна и ответа на вопрос «за что?» просто нет. Я уверен, что за всю свою яркую, насыщенную жизнь она не совершила деяния, за которое могла бы последовать такая горькая расплата. Если забирают таких как она, то о никакой справедливости не может быть и речи.

Она была нашей мамочкой, нашей квочечкой, которая переживала за всех и каждого гораздо больше, чем за себя. Она и сидела рядом с водителем всегда, чтобы не давать ему заснуть, чтобы уберечь нас всех… Возможно, в то ужасное утро, которое у нас всех теперь стоит в мозгу на повторе, она приняла весь удар на себя, чтобы мы жили. Спасибо, Марина, спасибо, мамочка… Я бы много и долго мог говорить о Марине-актрисе, Марине-женщине, Марине-друге, но не сейчас, пока мне сложно перейти в прошедшее время, говоря о ней. Наши трещинки и разрывы заживут, мы восстановимся и не остановимся, чтобы ей там было смешно. Покойся с миром. Люблю тебя", — написал Егор Крутоголов.

Напомним, после аварии актера с травмами доставили в частную клинику столицы. Как сообщает пресс-служба «Дизель Студио», актер уже выписан из больницы.

22 октября Марину Поплавскую похоронили в Житомире.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter