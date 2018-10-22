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Люди выстраивались в очередь: появились новые фото прощания с Мариной Поплавской
22 октября в Житомире прощаются с педагогом, звездой «Дизель Шоу» Мариной Поплавской, которая погибла в ДТП под Киевом. Церемония проходит в Житомирском драмтеатре. Она началась в 10:30 и должна завершиться в 13:00.
Гроб с покойной установлен на 2 этаже драмтеатра. В центре — большой портрет улыбающейся актрисы, экран с годами жизни Марины Поплавской (09.03.1970 — 20.10.2018), рядом транслируются юмористические номера с ее участием.
Провести в последний путь известную актрису идут сотни людей. Они несут цветы и плачут. Как сообщают очевидцы, очередь в несколько сотен метров от драмтеатра протянулась до здания автодорожного колледжа на улице Большой Бердичевской.
Напомним, отпевание запланировано в Кафедральном Соборе Святой Софии, а похоронят актрису на житомирском Корбутовском кладбище — для нее приготовлено место на Центральной Аллее.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, чтов воскресенье, 21 октября, в Киеве простились с актрисой «Дизель Шоу» Мариной Поплавской, погибшей в ДТП утром 20 октября. Церемония состоялась в помещении МЦКИ «Октябрьский Дворец». Проститься с актрисой пришли ее коллеги и почитатели, среди которых были как подростки, так и пожилые люди.
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