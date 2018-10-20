Происшествия

Пострадавший в аварии актер "Дизель Шоу" впервые высказался о гибели Марины Поплавской

Команда «Дизель Шоу» тяжело переживает страшную аварию, которая унесла жизнь актрисы Марины Поплавской. Коллеги погибшей находятся в шоковом состоянии, им трудно говорить. Пострадавший в аварии Егор Крутоголов впервые высказался о гибели Марины Поплавской, разместив пост в Facebook.

«Я жив. Она нет», — коротко написал Егор и заменил свое фото в профиле на черный квадрат. Траурные профили поставили и другие актеры «Дизель Шоу».

Поклонники оставляют в сети сотни комментариев со словами соболезнования и поддержки, пожеланиями скорейшего выздоровления пострадавшим.

В больнице оказались Егор Крутоголов и Яна Глущенко с травмами, не угрожающими их жизни. Говорят, у них переломы ног.

Напомним, автобус с актерами «Дизель Шоу» попал в аварию рано утром, врезавшись в фуру под Киевом. Марина Поплавская погибла на месте.

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