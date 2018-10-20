Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пострадавший в аварии актер "Дизель Шоу" впервые высказался о гибели Марины Поплавской

14:20 20 октября 2018   2976
Марина Поплавская
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Команда «Дизель Шоу» тяжело переживает страшную аварию, которая унесла жизнь актрисы Марины Поплавской. Коллеги погибшей находятся в шоковом состоянии, им трудно говорить. Пострадавший в аварии Егор Крутоголов впервые высказался о гибели Марины Поплавской, разместив пост в Facebook.

«Я жив. Она нет», — коротко написал Егор и заменил свое фото в профиле на черный квадрат. Траурные профили поставили и другие актеры «Дизель Шоу».

Поклонники оставляют в сети сотни комментариев со словами соболезнования и поддержки, пожеланиями скорейшего выздоровления пострадавшим.

В больнице оказались Егор Крутоголов и Яна Глущенко с травмами, не угрожающими их жизни. Говорят, у них переломы ног.

Напомним, автобус с актерами «Дизель Шоу» попал в аварию рано утром, врезавшись в фуру под Киевом. Марина Поплавская погибла на месте.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины