- 17:06 В Константинополе сделали новое заявление о Томосе для Украины
- 17:05 Появилось фото рельсового автобуса, который будет возить пассажиров из Киева в аэропорт "Борисполь"
- 17:02 В России уточнили, кого коснутся антиукраинские санкции
- 16:45 Футбол на ТВ: где смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
- 16:40 Не вызывала подозрения: в сеть попало видео с ловкой воровкой в Киеве
- 16:40 Помощник Трампа возложил цветы на место убийства Немцова в Москве
- 16:19 Мать керченского стрелка попала в психиатрическую больницу
- 16:19 Названа страна, которую чаще всего посещают украинцы
- 16:05 Букмекеры уменьшили шансы "Шахтера" на победу в матче Лиги чемпионов с "МанСити"
- 16:02 В центре Киева появилась реклама прокремлевской партии из "дела Бабченко"
Не вызывала подозрения: в сеть попало видео с ловкой воровкой в Киеве
В понедельник, 22 октября, неизвестная женщина украла телефон у сотрудника кофейни в районе станции метро «Дворец «Украина». Об этом сообщает «Киев Оперативный» и публикует видео с места инцидента.
Примечательно, что женщина прилично одета и выглядит вполне благополучно. На ролике отлично можно рассмотреть лицо воровки.
«Вчера эта дама (лет 45) украла телефон сотрудника в кофейня у метро „Дворец Украина“. Она вообще не выглядит подозрительной, одета нормально, с нормальной речью и вроде казалась полностью адекватной. Бессовестно подошла и забрала с рабочего места мобильный! Хочется предостеречь всех, тем более, что лицо видно замечательно», — такой комментарий оставили под видео.
В сети считают, что сотрудник сам виноват: оставлять вещи без присмотра.
«Сотрудник кофейни сам виноват, никогда нельзя оставлять личные вещи без присмотра, а особенно вот так на столе», — написал под видео пользователь Александр.
«Эта дама ещё работает с ребёнком, она уже третий раз промелькнулась, сначала АЗС обокрала, потом в парихмахерской рюкзак украла, а теперь телефон», — пишет в Facebook Ирина Ярошенко.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Днепре в ходе спецоперации полиции с привлечением бойцов спецподразделения КОРД была задержана группа квартирных воров, на счету которой более сотни краж.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»