Происшествия

Не вызывала подозрения: в сеть попало видео с ловкой воровкой в Киеве

В понедельник, 22 октября, неизвестная женщина украла телефон у сотрудника кофейни в районе станции метро «Дворец «Украина». Об этом сообщает «Киев Оперативный» и публикует видео с места инцидента.

Примечательно, что женщина прилично одета и выглядит вполне благополучно. На ролике отлично можно рассмотреть лицо воровки.

«Вчера эта дама (лет 45) украла телефон сотрудника в кофейня у метро „Дворец Украина“. Она вообще не выглядит подозрительной, одета нормально, с нормальной речью и вроде казалась полностью адекватной. Бессовестно подошла и забрала с рабочего места мобильный! Хочется предостеречь всех, тем более, что лицо видно замечательно», — такой комментарий оставили под видео.

В сети считают, что сотрудник сам виноват: оставлять вещи без присмотра.

«Сотрудник кофейни сам виноват, никогда нельзя оставлять личные вещи без присмотра, а особенно вот так на столе», — написал под видео пользователь Александр.

«Эта дама ещё работает с ребёнком, она уже третий раз промелькнулась, сначала АЗС обокрала, потом в парихмахерской рюкзак украла, а теперь телефон», — пишет в Facebook Ирина Ярошенко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Днепре в ходе спецоперации полиции с привлечением бойцов спецподразделения КОРД была задержана группа квартирных воров, на счету которой более сотни краж.

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