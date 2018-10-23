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В Константинополе сделали новое заявление о Томосе для Украины

Томос Украинской православной поместной церкви будет предоставлен в «нужное время». Об этом сообщил помощник Вселенского патриарха Варфоломея епископ Макариос Христопольский.

«Решение об автокефалии Украины принято. Это было самое сложное. Томос — второй шаг, и это не так трудно. Томос — это завершение решения, иными словами — „удостоверение“. В нужное время и Томос будет предоставлен. Патриарх Варфоломей ведет дело и сделает все в свое время», — цитирует епископа «РБК-Украина».

Помощник патриарха еще раз уточнил, что патриарх Варфоломей «сделает все в свое время».

Напомним, 11 октября 2018 года Святейший Синод Вселенского патриархата признал незаконной аннексию Московским патриархатом Киевской метрополии в 1686 году. Таким образом, территория Киевской митрополии вернулась в сферу канонической компетенции Вселенского патриархата, коей она была с 988 года и до незаконной аннексии московскими иерархами. Также Святейший Синод снял анафему с Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета и главы УПАЦ Макария.

Попытки патриарха РПЦ Кирилла убедить Вселенского патриарха Варфоломея не предоставлять автокефалии Украине не увенчались успехом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что патриархат не отступит в вопросе предоставления автокефалии Украинской православной церкви. А Русская православная церковь рано или поздно должна будет смириться с предоставлением автокефалии Украинской православной поместной церкви.

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