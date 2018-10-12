Анафема снята: в УПЦ КП назвали вероятного предстоятеля новой поместной церкви

Украина

Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) считает наиболее вероятной кандидатурой предстоятеля новой поместной церкви Патриарха Филарета, с которого снята анафема. Об этом говорится в сюжете «Громадського».

«Но будет возможность выдвинуть и другие кандидатуры, хотя пока что других кандидатур не называлось, кто бы мог составить альтернативу», — рассказал архиепископ.

По его словам, после выборов нового предстоятеля тот должен будет получить от Константинопольского патриархата Томос — как физический документ, как грамоту.

Данное событие, считают в УПЦ КП, может произойти уже во второй половине ноября, когда состоится следующее заседание Синода Константинопольского патриархата.

«Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы это произошло как можно быстрее»,— заявил Заря.

Также архиепископ рассказал, что сейчас в Украине переходят к следующему этапу, когда нужно собрать собор для объединения украинских церквей.

«До сих пор не было возможности собрать собор, потому что представители УПЦ Московского патриархата не могли принять в нем участие: им нужно было заверения»,— сообщил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет поздравил президента Украины Петра Порошенко с решением синода Вселенского Патриархата об автокефалии Украинской православной церкви и назвал это решение эпохальным. Кроме того, он объявил о начале переговоров объединения церквей.

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