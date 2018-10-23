Пьяные российские полярники устроили поножовщину в Антарктиде: есть раненые

Мир

ЧП на российской антарктической станции Беллинсгаузен, которая расположена на острове Кинг-Джордж, произошло в начале октября, однако СМИ стало известно о нем только 22 октября. Тогда инженер Сергей Савицкий пытался убить сварщика Олега Белогузова, нанеся ему несколько ножевых ранений в район груди.

Покушение не удалось — раненого россиянина спасли в ближайшей к месту инцидента больнице — в Чили. А Савицкого задержали уже в России — после его прилета в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Ему выдвинули официальное обвинение в покушении на убийство, а суд отправил мужчину под домашний арест.

Свою вину инженер на суде признал.

Повод для конфликта на данный момент неизвестен, однако в российских СМИ уже выдвинули версию о том, что поножовщина произошла в пьяном угаре полярников.

Напомним, в начале октября в скандал попали пьяные звезды российского футбола, которые избили чиновников в Москве.

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